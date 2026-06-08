İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi açıklandı - Son Dakika
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İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi açıklandı

08.06.2026 12:29
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EBSO, İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesini açıkladı. Star Rafineri ilk sırada. Firmaların çoğu kimya, plastik, gıda, demir-çelik ve metal sanayisinde yoğunlaşırken, ihracatta son 2 yılda gerileme yaşandığı belirtildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi açıklandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, listenin 2025 yılı üretimden satışlar kriterine göre belirlendiğini söyledi.

Listenin ilk sırasında Star Rafineri'nin bulunduğunu ifade eden Yorgancılar, bu kuruluşu Tüpraş İzmir Rafinerisi, Petkim Petrokimya, İzmir Demir Çelik, Philip Morris Tütün, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ, Abalıoğlu Lezita Gıda, Kardemir Çelik ve Kocaer Çelik'in izlediğini duyurdu.

Yorgancılar, listedeki firmaların yüzde 81,5'inin kimya, plastik, gıda, demir, çelik, metal ve döküm sanayisinde yoğunlaştığını belirterek, "Bu listede 66 firma kar bildirdi, 56 firma AR-GE çalışması yapmakta, 22 firma yabancı sermayeli ve ihracat yapan firma sayısı 90." dedi.

Yorgancılar, 100 büyük firmanın ihracatında son 2 yıldır gerileme ile karşı karşıya olduklarını ifade ederek, İzmir'in hiçbir zaman için tek sektörle değil 52 değişik sektörle üretim yapan, sanayisini büyüten kent konumunda olduğunu vurguladı.

Enflasyonla mücadele yükünü sanayicilerin üstlenmeye devam ettiğini söyleyen Yorgancılar, "İhracat performanslarımız geçen sene olduğu gibi ülke ortalamasının altında kaldı. Bir ürün üretip ihraç ederken yapmam gereken zammı yapamıyorum. Artırdığım zaman rekabet ettiğim Çin, Hindistan firmalarından mal almak istiyorlar çünkü kalitesi aynı. Tek avantajımız, lojistik olarak Avrupa'ya yakın olmamız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi açıklandı - Son Dakika

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