Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: İlk çeyrek büyüme sanayicilere moral verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: İlk çeyrek büyüme sanayicilere moral verdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: İlk çeyrek büyüme sanayicilere moral verdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,7'lik büyümenin sanayicilere moral verdiğini belirtti. İzmir iş dünyası temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekte inşaatta hızlı bir büyüme yaşanırken tarım ve sanayide ortalamanın altında kalındığı ifade edildi.

31.05.2024 17:33
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisinin sanayicilere moral verdiğini belirtti.

İzmir iş dünyası temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,7'lik büyümenin son 4 çeyrekteki istikrarlı büyüme sürecini devam ettirdiğini gösterdiğini aktardı.

Sanayicilerin zorlu ortamda mucize yarattığını savunan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Bu veriler, yavaşlama sinyallerinin belirgin bir şekilde hissedileceğinin öngörüldüğü bir dönem öncesinde bizlere moral vermiştir. Bu büyüme, finansman maliyetlerindeki yüksek oranlı artış, ihracatı desteklemeyen kur düzeyi, işgücü maliyetlerinde verimlilik artışının çok üzerinde gerçekleşen ücret artışlarına rağmen başarılmıştır. Dolayısıyla sanayicilerimiz adeta mucize yaratmaya devam etmiştir. Yılın geri kalan bölümünde, özellikle de son çeyrekte iç talepte belirgin bir yavaşlama beklenirken ihracatla büyümenin zorunlu hale geleceğini öngörüyoruz."

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, ilk çeyrekte inşaatta hızlı bir büyüme yaşanırken tarım ve sanayide ortalamanın altında kalındığını belirtti.

Dezenflasyonist politikaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyüme hızında bir yavaşlama görüleceğini savunan Kestelli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncü göstergeler bunu teyit ediyor. İlk çeyrekte inşaatta hızlı bir büyüme yaşarken tarım ve sanayide ortalamanın altında kaldık. Sürdürülebilir, yüksek büyüme için üretim odaklı bir programın kesintisiz uygulanması şart. Küresel koşullar hızla değişirken temel beklentimiz, fiyat istikrarının hızla ihdas edilmesi ve rekabet gücümüzü artıracak iklimin oluşturulması. Ortalamanın altında büyüyen bir tarım sektörünün ülkede kimseyi mutlu etmeyeceği çok açık. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı önceleyecek adımların kritik önemi var."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgene, ilk çeyrekteki yüzde 5,7'lik büyümeyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Piyasa beklentisinin 2024 yıl sonu büyüme oranı için yüzde 3,3 seviyesinde olduğunu bildiren Özgener, "Diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir enflasyonla geç başlayan bir parasal sıkılaştırma uyguluyoruz. Enflasyon ne kadar hızlı düşerse, reel sektör olarak yüksek faizin yarattığı daraltıcı etkiden o kadar az etkileniyor olacağız. Bu hususta enflasyonun hızlı düşüşünü sağlamak için atılacak adımlar ve sıkı para politikasının inandırıcılığı ve tatmin edici sonuçlar alınıncaya kadar devamlılığı önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı: İlk çeyrek büyüme sanayicilere moral verdi - Son Dakika

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