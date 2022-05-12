İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi - Son Dakika

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İzmir'de mart ayında alınan yüzde 30'luk zam kararının ardından suya bir zam daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclisin ana gündemlerinden birisi temmuz ayından itibaren geçerlik olacak olan su zammı oldu.

Komisyonlardan oy çokluğuyla geçen ve temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılmasını içeren önerge toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

ÜFE'YE GÖRE YAPILDI

İZSU Olağanüstü Genel Kurulunda mart ayından sonra her ay su tarifelerinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillendirmesi konusunda karar alınmıştı.