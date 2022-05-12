İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi

12.05.2022 10:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclis oturumunda suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

İzmir'de mart ayında alınan yüzde 30'luk zam kararının ardından suya bir zam daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yaklaşık 4 saat süren meclisin ana gündemlerinden birisi temmuz ayından itibaren geçerlik olacak olan su zammı oldu.

Komisyonlardan oy çokluğuyla geçen ve temmuz ayından itibaren suya yüzde 15 zam yapılmasını içeren önerge toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

ÜFE'YE GÖRE YAPILDI

İZSU Olağanüstü Genel Kurulunda mart ayından sonra her ay su tarifelerinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillendirmesi konusunda karar alınmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam Son dakika gündem: İzmir'de suya yüzde 15 zam İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

üretici fiyat endeksi, İzmir, Mart, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
10:28 Melike Öcalan'dan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt: Tek dileğim bir daha böyle bir adamla aynı ortamda bulunmamak
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:09 Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement