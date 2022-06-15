İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek - Son Dakika
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İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

15.06.2022 21:43
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

Şifa kaynağı kara mürver bitkisi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen projenin ilk adımında toprakla buluştu.

Şifa kaynağı kara mürver bitkisi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla yürütülen projenin ilk adımında toprakla buluştu. Kara mürverin dikiminde ise Menemen Belediyesi'nin atık kahve telvesinden ürettiği doğal gübre kullanıldı.

Besin değeri yüksek olan kara mürver bitkisi, Menemen'de ilk kez toprakla buluştu. İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar, Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) Kampüsü içerisindeki araziye dikildi. Dikim törenine İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Bahadır İnanlı, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Özer, İlçe Tarım Müdürü Fatih Çiçek, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever, AK Parti Menemen İlçe Kadın Kolları Başkanı Jale Güzay ve Kır Mahallesi Muhtarı Necmettin Dinç, OÇEM öğrencileri katıldı.

Atık kahveden doğal gübre

İzmir tarımına yeni bir ürün kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Değişen iklim ve coğrafi koşullara adapte olma noktasında bitkisel üretim çeşitliliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bu noktada bugün Menemen'de Menemen Belediyesi ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle beraber kara mürver ekimini gerçekleştirdik. Başlangıcı ufak bir lokasyonda yapıyoruz, çünkü bu bir deneme bahçesi olacak. İnşallah adapte olduktan sonra ürünü öncelikle Menemen'de, daha sonrasında da İzmir'in tamamında yaygınlaştırma çalışmalarını yapacağız. Müdürlüğümüz, belediye ve kooperatifimizin üçlü çalışması sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait olan Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi bahçesinde çocuklarımızla birlikte bu dikimi gerçekleştirdik. Hem çocuklarımıza birer ağaç olacak, onlar da bakacak, ilgilenecek hem de bu denemeyi ve sonuçlarını burada göreceğiz" dedi.

Dikim törenine katılan Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Bahadır İnanlı ise, "Tarımımızın çok daha iyi yerlere gelmesinde kadınlarımıza büyük iş düşüyor. Bir kadın üretimden vazgeçerse, dünya için alarm zili çalıyor demektir. Çünkü doğasında üretmek var. Çok şükür ki Menemen'imizin kadınları çok çalışkan, çok üretkenler. İl Tarım Müdürlüğümüz, İzmir'de ilk dikilen kara mürver fidanlarını Menemenli kadınlara emanet ediyor. 17 üye ve toplamda 50 kadın çiftçiyle faaliyette bulunan Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin çalışmalarını önemsiyoruz. Bugün özel çocuklarla dikimini gerçekleştirdiğimiz fidanların Menemen'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İnanlı, kara mürver bitkisinin dikiminde Menemen Belediyesi'nin atık kahve telvesinden ürettiği doğal gübre kullanıldığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine Menemen Belediyesi olarak önem verdiklerini dile getiren İnanlı, "Bitkilerimizin daha verimli bir şekilde büyümesini

sağlamak elimizde. Bu çerçevede AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın desteğiyle temin ettiğimiz atık kahve telvelerinden doğal gübre ürettik. Kompostu da kara mürver dikiminde kullandık. Sıfır atık projesi çerçevesinde birçok biyoatıkları çeşitli işlemlerin ardından kompost gübreye dönüştürerek yeniden tarıma kazandırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - İZMİR

İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

YORUMLAR
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İzmir'de deneme amaçlı kara mürver fidanları dikildi İzmir'de deneme amaçlı kara mürver fidanları dikildi Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı
Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Menemen, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek - Son Dakika

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