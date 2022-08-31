İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

31.08.2022 20:58
İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsada düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, salgın ve Rusya - Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi sebebiyle dünyada ve Türkiye'de tansiyonun hiç düşmediği bir yaz geçtiğini söyledi.

Kestelli, Avrupa'nın, iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki yıkıcı etkilerine yakından şahit olduğunu ve yapılan bilimsel çalışmaların Türkiye'de de küresel iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında gösterildiğini belirtti.

Bölgede kış ve ilkbahar aylarında yaşanan don olaylarının bitkiler üzerinde çok büyük bir zarara neden olmadığını aktaran Kestelli, "Belli bölgelerde lokal olarak dolu yağışı meydana gelse de tüm bölge olarak düşünürsek ürünler üzerinde çok şükür ki, büyük zararda bir etki yaratmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, bugün için, geleneksel ürünlerimizde kalite ve rekolte olarak iyi bir ürün bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta ortasındaki yağış ve dolu açıklamalarının özellikle hasat mevsiminde olan kuru üzüm ve kuru incir sektörünü oldukça tedirgin ettiğini söyleyen Kestelli, "Sahadan aldığımız bilgilerin geçen haftaki hava olaylarının bazı lokal bölgelerde etkili olduğu ve genel beklentileri etkilemediği yönünde olduğunu söyleyebilirim. Bu gelişmeler bize tarımsal üretimin her an risklerle karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Kestelli, iklim olaylarının olumsuz etkisini azaltıcı yöndeki teknolojik imkanların kullanılmasının ve tarım sigortalarının kapsamının genişletilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu anlattı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 - 2023 sezonu sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 lira olarak açıklandığını hatırlatan Kestelli, şunları kaydetti:

"Sektör temsilcisi arkadaşlarımız bu fiyatın diğer üretici ülkeler ile rekabete imkan tanıyacağını ifade ediyor. 20 Ağustos tarihi itibariyle kuru üzüm ihracatımız miktar olarak 245 bin tona, değer olarak da 430 milyon dolara ulaştı. Geçen yıla göre miktar olarak yüzde 12'lik bir artış söz konusu.

Ortalama ihraç fiyatı da ton başına 1750 dolar seviyelerinde oluştu. Bu yıl açıklanan 9 numara üzüm fiyatının tonu da yaklaşık 1500 dolar seviyelerinde. İşleme maliyetleri de düşünüldüğünde ihracatçı firmalarımızın geçen yıldan biraz daha yüksek bir ortalama fiyatı hedeflemeleri gerektiği kanaatindeyim."

Tahıl tedarikindeki problemin sonucunda Türkiye'de yaşanan fiyat artışlarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini aktaran Kestelli, Türkiye'nin her safhasında önemli rol oynadığı Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan kısa sürede olumlu geri dönüşler aldıklarını ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Rusya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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