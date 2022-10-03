İzmir Ticaret Borsasında seçim heyecanı

İzmir Ticaret Borsasında (İTB) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimde oy verme işlemi başladı.

Fuar İzmir D Holü'nde gerçekleştirilen seçimde 19 meslek komitesinde görev yapacak 125 üye ile 53 meclis üyesi seçilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Meclis başkanı ve başkanlık divanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile birlik genel kurulu asil ve yedek üyelerinin belirleneceği seçim 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kestelli yeni dönem hedeflerini anlattı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'de tarımsal ticaretin gelişmesinde borsalarının tarihi bir misyonu bulunduğunu ifade etti.

Seçimle borsanın ülke tarımının gelecek vizyonuna katkısını artıracak yeni bir dönemin adımını attıklarını belirten Kestelli, şöyle konuştu:

"Borsamızın 'tarımın servetini dönüştürme' kelimeleriyle özetlediğimiz gelecek vizyonu için çalışmak, devam eden projelerimizi tamamlamak ve yeni projeler üretip sonuçlandırmak üzere meclis ve yönetim kurulumuzla kararlı bir şekilde yeni bir yola çıkıyoruz. Tarihi binamızın güçlendirilmesi, yeni binamızın tamamlanması, borsacılık hizmetlerimizin çağın teknolojileri ile uyumlaştırılması, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin tarımda ülkenin Silikon Vadisi olarak büyümesi, Ege Gastronomi Merkezi'nin bölgemizi bir çekim merkezi haline getirmesi, Borsa Vakfının kök salması, tarımın servetini dönüştürme yolunda odağımızdaki ana işler olacak."

Kestelli, seçimlerin demokrasilerin bayramı olduğunu kaydederek, "Biz de iş dünyasının önemli bir parçası olarak ülke genelindeki 365 oda ve borsanın seçimlerini bayram olarak görüyor, sonuçların şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.