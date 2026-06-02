İzmirlilerden Başarı Örneği

02.06.2026 14:41
Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in kötü yerel yönetimine rağmen sanayicilerin büyümesini vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmirli sanayicilerin kötü bir yerel yönetim anlayışına rağmen kaydettikleri büyümenin önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin de yersiz olduğunu hep birlikte biliyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Termal Çamur Kurutma Tesisi ile Hizmet Binaları Açılış Töreni'nde konuşan İnan, İAOSB'nin fabrika sayısı, istihdamı ve ihracatıyla ülkenin en güçlü üretim teminatlarından olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan tesisin yeşil dönüşüm yolunda atılan kıymetli bir adım olduğunu ifade eden İnan, sanayicilerin en büyük sorunlarından birinin büyük ölçekli yatırımlar için yer bulma olduğunu, bu taleplere cevap vermek amacıyla milletvekilleri ve Bakan Kacır ile çalıştıklarını kaydetti.

İnan, İzmir'deki sanayicilerin Türkiye'nin açık ara en kötü yerel yönetim altyapısına rağmen muazzam büyümeyi başardığını belirterek, şöyle konuştu:

"25 sene boyunca bu şehrin potansiyeli heba edildi. Şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin de yersiz olduğunu hep birlikte biliyoruz. Sizler buradaki üretimi çalışanlarınızı fabrikanıza ulaştırmak için tahsis ettiğiniz servislerin kilitlenen trafikte çektiği büyük çileye rağmen ayakta tutuyorsunuz. O nedenle yerel mekanizmaların destek olmak yerine ayağınıza bağ olduğu bir ortamda eksikleri sırtlanıp İzmir'i ihracatla tepeye taşımanız sıradan bir başarı değil, kelimenin tam anlamıyla bir kahramanlık. Yerel yönetimler daha bir çöp tesisi dahi yapamıyorken sizin bu güzel tesisin açılışını yapmanızın da çok ama çok büyük başarı olduğunun altını çizmek istiyorum. İnşallah açılışını yaptığımız bu tesis kendilerine örnek olur ve güzel bir ders çıkarırlar."

Çeşme Projesi

Yurt dışından gelen yatırımcı, alım heyeti ve uzman mühendislerin İzmir uçuşları için İstanbul üzerinden aktarma yapmak zorunda kalmasının zaman ve maliyet kaybına yol açtığını anlatan İnan, Çeşme Projesi ile bu sorunları kökten bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İnan, projenin sadece bir turizm yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Çeşme Projesi'nin yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücü ile dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin rotalarını mecburen doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesi olacak. Çeşme Projesi ile dünyayı artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlayacağız." diye konuştu.

Projeyle iki senede 20 milyar dolar yatırımı şehre kazandıracaklarını, 100 bin gence ve mühendise iş imkanı sağlayacaklarını kaydeden İnan, tüm siyasi partilere projeye destek olmaları çağrısında bulundu.

"Alsancak Limanı'nı modern bir yapıya kavuşturacağız"

İnan, lojistik altyapıyı güçlendirmek adına İzmir Alsancak Limanı'nda önemli bir adım attıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir Alsancak Limanı'nda da Varlık Fonumuzun çalışmalarıyla modernizasyon hamlesi başlattık. Limandaki bekleme süreleri, kapasite sorunları ve teknolojik altyapı eksiklerini en iyi sanayici hemşehrilerimiz biliyor. Bu hamleyle limanımızın elleçleme ve depolama kapasitesini katlayarak artıracağız ve rıhtımları en modern gemilerin rahatça yanaşabileceği bir yapıya hep birlikte kavuşturacağız."

Kaynak: AA

