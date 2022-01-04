İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener'den KOSGEB Hızlı Destek Programı açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı KOSGEB Hızlı Destek Programı'nın, iş dünyasını nitelikli gençlerle buluşturabilmek için beklenen ve arzulanan çok önemli bir destek olduğunu belirtti.

Özgener yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında son 12 ayda çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek verileceği açıklaması yaptığını hatırlattı.

Sürekli gelişen ve değişen teknolojiler, dönüşen üretim ve pazarlama yöntemleri sonucunda nitelikli insan gücünün öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir süreçten geçildiğini kaydeden Özgener, ara eleman açığı nedeniyle bazı sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını, bu süreçte meslek liselerinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nü çok önemsediklerini aktaran Özgener, "Protokol kapsamında diğer oda ve borsalarımızla birlikte ilimizde pilot okul olarak seçilen Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yönetiminde yer alıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber lisemizin teknik donanımının ve eğitim alt yapısının iş dünyasının değişen ve dönüşen ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oda bünyesinde bir de Mesleki Eğitim Çalışma Grubu oluşturduklarına dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan KOSGEB Hızlı Destek Programı, iş dünyasını nitelikli gençlerimizle buluşturabilmek için beklenen ve arzulanan çok önemli bir destek. Özellikle küçük ve orta ölçekli üyelerimizin bu programa dahil olarak desteklerden faydalanmaları işlerini geliştirmelerine de önemli olanak sağlayacak. Hepimiz biliyoruz ki nitelikli eğitim ve kalifiye istihdamın birincil sonucu işletmelerimizde verimliliğin artması ve üretim çıtasının yükselmesiyle ekonomiye katkı sağlanmasıdır."