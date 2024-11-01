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Ekonomi

JAL'ın Karında Düşüş

JAL\'ın Karında Düşüş

Japonya Havayolları, Nisan-Eylül'de net karını yüzde 19,1 azalttı; satış gelirleri ise arttı.

01.11.2024 17:46
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Japonya Havayolları'nın (JAL) net karı mevcut mali yılın nisan-eylül periyodunda yüzde 19,1 azaldı.

JAL açıklamasında, hava yolu firmasının Nisan- Eylül 2024 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerine yer verildi.

Verilere göre 6 aylık periyotta firma net karı yüzde 19,1 düşüşle 49,9 milyar yen (327 milyon dolar) olarak kayda geçti.

Firma yatırım kayıpları ile ağustostaki Şanşan Tayfunu nedeniyle uçuş iptallerinin net kara olumsuz yansıdığı vurgulandı.

Söz konusu dönemde satış gelirleri ise yüzde 9,9 artışla 901,8 milyar yene (5,9 milyar dolar) yükseldi.

6 aylık periyotta iç hat uçuş yolcu sayısı yüzde 1,4 düşerken, dış hat uçuş yolcu sayısı ise yüzde 9,9 yükseldi.

"Talebin mali yılın ikinci yarısında zirveye ulaşması bekleniyor"

JAL Mali İşler Sorumlusu Saito Yuji, gazetecilere açıklamasında, tayfun dahil "beklenmedik faktörler" nedeniyle yarı yıl kar hedefini yakalayamadıklarını söyledi.

Ekim-aralık ve ocak-mart çeyrekleri için umutlu olduklarını kaydeden Saito, "İçe yönelik talebin mali yılın ikinci yarısında zirve yapması bekleniyor" dedi.

Saito, " Güneydoğu Asya'da Japonya'ya seyahat etmeyi planlayanların talebi ve Japon iş insanlarının dışa yönelik talebine odaklanacağız." dedi.

Tüm mali yıl hedefi

JAL, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yıl net karının yüzde 4,7 artışla 100 milyar yen (657 milyon dolar) olmasını bekliyor.

Firma tüm mali yıl satış gelirlerinin yüzde 16,8 artışla 1,93 trilyon yene (12,68 milyar dolar) yükselmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Japonya, Ekonomi, Finans, Japon, Eylül, Son Dakika

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