Ekonomi

Jantsa, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Arasında

20.08.2025 18:26  Güncelleme: 18:29
Ekonomist Dergisi'nin 2024 verilerine göre Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında yer almayı sürdürdü. 4.9 milyar lira cirosuyla Türkiye'nin en büyük 443. sanayi kuruluşu unvanını kazandı.

Ekonomist Dergisi'nin 2024 yılı verilerine göre 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi'ni açıkladı. Aydın'ın en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu yıl da ilk 500 firma arasındaki yerini korudu. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'un ailesinin işletmesi olan Jantsa'da Anadolunun En Büyük 500 Şirketi ünvanı gelenekselleşmiş oldu.

Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 milyar 914 milyon 334 bin 4 lira cirosuyla Türkiye'nin en büyük 443'ncü büyük sanayi kuruluşu oldu.

Türkiye'nin lokomotif firmaları arasında yer alan Jantsa buyıl da lider firmalar arasındaki yerini korurken, aynı zamanda yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2011 yılından bu yana bu Anadolu'nun en büyük 500 şirketi arasında kalmayı başardı. Faaliyetlerinin merkezi Aydın'da olan beyaz yaka ve mavi yaka olmak üzere yüzlerce kişinin istihdam edildiği Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu başarısı Aydın'ın gururu oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

17:27
