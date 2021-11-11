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Japonya'da benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Japonya'da benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

11.11.2021 00:58
Japonya'da benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Japonya'da yükselen benzin fiyatları, arka arkaya 5. hafta boyunca son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Japonya'da yükselen benzin fiyatları, arka arkaya 5. hafta boyunca son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda gözlenen küresel boyuttaki artış, Japonya'daki benzin fiyatlarını da etkiledi. Yaklaşık 10 haftadır aralıksız olarak yükselen benzin fiyatları üst üste 5 hafta boyunca son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Normal benzinin ortalama perakende fiyatının geçtiğimiz pazartesi günü önceki haftaya göre 0.3 yen artarak litre başına 169 yene ulaştığı açıklandı.

Önlenemez yükseliş sürüyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının 11 Ekim'de litre başına 162.10 yene ulaşarak Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığı kaydedilmişti. Ülkede 18 Ekim'de rekor tazeleyen benzin fiyatları litre başına 164.6 yen seviyesine yükselmişti. Rekor üstüne rekor kıran normal benzin fiyatları 25 Ekim'de 167.3 yen seviyesini görürken, geçtiğimiz hafta pazartesi itibarıyla 168.7 yene ulaşmıştı. Son gelişme ile birlikte normal benzinin satış fiyatı, arka arkaya 5 hafta boyunca "son 7 yılın en yüksek seviyesi" rekorunu tazelemiş oldu.

Son dönemde ham petrol fiyatları dünya genelinde artış eğilimi göstermiş, fiyat artışına arz-talep dengesizliğinin neden olduğu yorumları yapılmıştı. - TOKYO

Hamster Coin, Japonya, Benzin, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Japonya'da benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Japonya'da benzin fiyatları rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
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