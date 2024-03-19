Japonya Merkez Bankası Faiz Artışıyla Pozitif Ayrıştı

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi pozitif ayrıştı.
Küresel piyasalar Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 17 yıl sonra pozitif faiz seviyesine geçmesinin ardından temkinli seyrederken, gözler yarın gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankasının (Fed) kararına çevrildi. Piyasaların faiz değişikliği beklemediği toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklanan son veriler ışığında faiz indirim zamanlamasına yönelik vereceği mesajların risk iştahında etkili olması bekleniyor.
BoJ, 10 baz puan faiz artışıyla kısa vadeli faiz oranlarını yüzde 0 ila yüzde 0,1 civarına yükselterek 2016'dan bu yana uyguladığı negatif faize son verdi. Gayrimenkul ve borsa yatırım fonlarının alımlarını durduran banka, şirket tahvili alımlarını da kademeli şekilde sonlandırmayı planlıyor. Banka, 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi.
Analistler, BoJ'un majör merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka olduğunu belirtirken, yapılan politika değişikliği ile birlikte eski başkan Haruhiko Kuroda döneminin sona erdiğini ifade etti.
Karar sonrası konuşan BoJ Başkanı Kazuo Ueda, getiri eğrisi kontrolü ile uygulanan negatif faizlerin görevlerini tamamladığını ifade ederken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ise para politikasındaki değişimin deflasyonun sona erdiği manasına gelmediğini bildirdi.
Çin tarafında emlak şirketi Evergrande ve kurucusu Hui Ka Yan, firmanın borcunu ödeyememesinden önceki iki yılda gelirlerini 78 milyar dolar şişirmekle suçlanırken, ilgili otorite tarafından şirketin ülke içindeki işletmesi Hengda Real Estate'e 583,5 milyon dolar para cezası verildi.
Öte yandan Güney Kore hükümetinin, tarım ürünlerinin artan fiyatlarını baskılamak amacıyla ek 113 milyar dolar tesis etmesi bekleniyor.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,6 yükselişle 40.003 puanla günü artıda kapatırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 2.656 puandan günü tamamladı. BoJ'un faiz kararından sonra sınırlı yükselen dolar/yen paritesi şu sıralarda 150 bandında işlem görüyor.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 azalışla 16.521 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.067 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1'lik düşüşle 72.052 puanda seyrediyor.
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