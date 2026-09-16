Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yılın zirvesine taşımaya hazırlanıyor

BURHAN SANSARLIOĞLU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Japonya Merkez Bankası (BoJ), artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin yarattığı baskıyla yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırarak 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı enflasyonist baskılar Japonya ekonomisini de etkiliyor.

Ülkede enflasyonun hızlanmasının yanı sıra büyümenin de beklentilerin üzerinde gelmesiyle BoJ'un sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerginliklerin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji tedariki riskini artırması, Japonya'da enflasyonist baskıların artmasına neden oldu.

Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,9 ile Aralık 2025'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile öncü tahminlerin üzerinde büyüdü.

BoJ'un, artan enerji maliyetlerinin enflasyonist endişeleri artırması ve yenin değer kaybetmesinin yarattığı baskıyla 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırarak 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.

BoJ en son haziran ayındaki toplantısında politika faizini artırmıştı.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ekonomik büyümeyi destekleme gündemini sürdürmesiyle birlikte BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, Takaiçi'nin yakın çevresinden önemli ölçüde baskı görebileceği tahmin ediliyor.

Toplantıda karardan ziyade mesajlar öne çıkacak

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BoJ'un muhtemelen 10 aydan kısa bir arayla üçüncü bir faiz artırımına gideceğini belirterek, cuma günü karardan ziyade, ileriye dönük mesajların önem taşıdığını ifade etti.

BoJ üyeleri arasında artırımların temposunun verilere bağlı kalacağına ilişkin bir mutabakat olduğunu söyleyen Kaymaz, verilere bakıldığında enflasyonun ön planda olduğunu dile getirdi.

Kaymaz, çekirdek enflasyonun art arda ikinci ay hızlandığını yüzde 1,8'e yükseldiğini vurguladı.

İkinci yarıda çekirdek enflasyonun yüzde 2,5'i aşabileceği tahminlerinin dikkati çektiğini belirten Kaymaz, nominal ücretlerin yıllık yüzde 4,7 arttığını kaydetti.

Reel ücretlerde de yüzde 2,4 gibi son derece belirgin bir yükseliş olduğunu ifade eden Kaymaz, "Buna karşın büyüme değişkeni parlak sayılmaz. Kamu harcamaları lokomotif konumunda. Özel sektör sermaye harcamaları ve özel tüketim canlı değil." dedi.

Kaymaz, ekonomistlerin büyük bir çoğunluğunun Ocak 2027'ye kadar bir artış daha gördüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada görece hızlı faiz artışlarının Japon sermayesini ülkeye çekebileceğine dikkati çekmek isterim. Genel olarak da BoJ Başkanı Kazuo Ueda'dan cuma günü ekim ya da aralık için art arda adım iması beklemiyorum. Böyle bir taahhüt yen ve tahvil oynaklığını büyütür. O bakımdan temkinli bir Ueda bekliyorum."