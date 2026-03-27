Japonya Petrol Stoklarını Piyasaya Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya Petrol Stoklarını Piyasaya Sürüyor

27.03.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, enerji arz güvenliği için petrol stoklarını kullanıma açtı; 8,5 milyon kilolitre salındı.

Japonya hükümeti, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle rezervlerindeki petrol stoklarını kullanıma açtı.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo hükümeti, enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30 günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürdü.

Ülke genelindeki 11 depolama noktasından başlayan piyasaya arz, nisan sonuna kadar kademeli devam edecek.

Öte yandan Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Japonya içinde depolanan petrol de ülke içinde 6 günlük tüketime eş değer şekilde kullanıma açıldı.

Japonya'da geçen hafta özel sektör stoklarından petrol arzı başlatılmıştı.

"Ek koordineli salıverilme" sinyali"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yaptığı açıklamada, küresel enerji arzında hayati kabul edilen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, "Asya ülkeleri, önemli zorluklarla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmaların gidişatının belirsizliğine dikkati çeken Takaiçi, "Enerji güvenliği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Petrol Birliği Başkanı Kito Şunichi, başkent Tokyo'da Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ile yaptığı görüşmede merkezi hükümetten mayısta da devlet rezervlerinden daha fazla petrol piyasaya sürmesini talep etti.

Ham petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlasını Orta Doğu'dan sağlayan Japonya, bölgedeki saldırıların tetiklediği enerji arz güvenliğine yönelik en çok kaygılanan ülkelerden.

Doğu Asya ülkesi Japonya, ortalama 254 günlük ülke içi tüketime eş değer yaklaşık 470 milyon varille dünyanın en büyük petrol stokuna sahip ülkeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Japonya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya Petrol Stoklarını Piyasaya Sürüyor - Son Dakika

11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:05:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Japonya Petrol Stoklarını Piyasaya Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.