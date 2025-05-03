Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... - Son Dakika
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Ekonomi

Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...

Milyarder Jeff Bezos\'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos hisselerini satmaya hazırlanıyor. 25 milyon adet satmayı planlayan Bezos, planlanan satışın tutarını 4,8 milyar dolar olarak hesaplıyor.

03.05.2025 00:43
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Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, 25 milyon adet şirket hissesi elden çıkarma planını açıkladı.

25 MİLYON ADET HİSSE SATMAYI PLANLIYOR

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na söz konusu plana dair bildirimde bulundu.

Buna göre Bezos, 29 Mayıs 2026'da sona erecek süre boyunca 25 milyon adet Amazon hissesi satmayı planlıyor.

Planlanan satışın tutarı, Amazon'un bugünkü birim hisse fiyatı dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Şirketin üst yöneticiliğini 2021'de bırakan Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam etmişti.
Bezos, geçen yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmış ve 2021'den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... - Son Dakika

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