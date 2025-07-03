Jeopolitik Gerilimler Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Jeopolitik Gerilimler Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor

Jeopolitik Gerilimler Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor
03.07.2025 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Çiftçi, Orta Doğu'daki gerilimlerin deniz taşımacılığı ve sigorta sektörünü etkilediğini belirtti.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çifti, Orta Doğu'da yükselen jeopolitik gerilimin lojistik risk haritalarını yeniden çizerek deniz taşımacılığı ve sigorta sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirtti.

IBS Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, küresel sigorta ve reasürans piyasalarında kırılma yarattığına dikkati çekti.

Çiftçi, jeopolitik gerilimlerin, deniz taşımacılığının sürekliliğini ve güvenliğini doğrudan etkileyen en kritik dışsal faktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Bu tür gerilimlerin gemi güzergahlarının değişmesine, taşıma maliyetlerinin yükselmesine, limanlara erişimin kısıtlanmasına ve operasyonel risklerin artmasına neden olduğunu belirten Çiftçi, "Özellikle çatışma bölgelerine yakın seyreden ticaret yolları, örneğin Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Bab el-Mandeb gibi hassas geçitler, ciddi tehdit altına girebilir. Bunun sonucu olarak navlun fiyatlarında ani yükselişler, teslimat sürelerinde sapmalar ve taşıyıcılar için artan güvenlik maliyetleri gözlemlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, son dönemde Orta Doğu merkezli ticaret rotalarında ciddi kırılmalar yaşandığına dikkati çekti.

Bu olayların deniz taşımacılığı rotalarının değişmesine neden olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kızıldeniz'den geçen taşıma hatları, çeşitli grupların saldırıları nedeniyle daha riskli hale geldi. Bu durum, özellikle Asya-Avrupa arasında ticaret yapan taşıyıcıları, Ümit Burnu gibi daha uzun ve maliyetli rotaları tercih etmeye zorladı. Bu değişim sadece yakıt ve zaman maliyeti değil, aynı zamanda sigorta primlerinin artması ve gemi bulunurluğunun azalması gibi ikincil etkiler doğurdu. İleriye dönük olarak, eğer bölgedeki gerilimler kontrol altına alınamazsa, deniz taşımacılığı rotalarının kalıcı olarak değişmesi, alternatif lojistik çözümlere (örneğin demir yolu ve kara nakliyesi) yönelim ve sigorta ürünlerinin yeniden yapılandırılması gibi gelişmeler kaçınılmaz olacaktır."

Sigortacılık sektörü yeniden yapılanıyor

Jeopolitik risklerin artmasının, sigorta sektöründe hem teknik hem de finansal sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Çiftçi, "Öncelikle, sigorta primlerinde belirgin bir artış yaşanır, çünkü riskin gerçekleşme olasılığı yükselmiştir. Ayrıca bazı bölgeler 'yüksek riskli bölge' ilan edilerek teminat dışında bırakılabilir ya da özel onaylara tabi hale gelebilir. Bununla birlikte, reasürans maliyetleri artar, poliçe şartları yeniden tanımlanır ve sigorta sağlayıcılar daha selektif (tercihli) davranmaya başlar." ifadelerini kullandı.

Bu durumunu, taşıyıcılar ve ihracatçılar için sigorta bulmayı zorlaştırabileceği ve nakliyat operasyonlarını daha karmaşık hale getirebileceği değerlendirmesini yapan Çiftçi, deniz taşımacılığında jeopolitik risklere karşı etkin koruma sağlayan sigorta türleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Savaş ve grev (War and Strikes) klozlarını (koşul) içeren Gövde ve Makine (Hull & Machinery) sigortalarıyla Yük Sigortaları (Cargo Insurance) kapsamındaki savaş teminatlarıdır. Ayrıca, bazı özel durumlar için Kidnap & Ransom (K&R) sigortaları, Siyasi Risk Sigortası (Political Risk Insurance) ve Deniz Savaş Sigortası (Marine War Insurance gibi ek poliçelerle genişletilmiş koruma sağlanır. Bu sigorta türleri, savaş, iç savaş, terörizm, sabotaj, el koyma ve abluka gibi durumları kapsayarak armatörlerin ve yük sahiplerinin risklerini minimize eder."

Deniz taşımacılığı ve sigorta sektöründe jeopolitik risklerin yönetimi için en yaygın ve etkin stratejinin, proaktif risk yönetimiyle dinamik sigorta çözümlerinin birlikte yürütülmesi olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu kapsamda, risk haritaları güncellenir, alternatif rotalar hazırlanır, günlük istihbarat takibi yapılır, savaş teminatlı poliçeler genişletilir ve reasürans programları, bölgesel kırılganlıklar gözetilerek yeniden yapılandırılır. Ayrıca, sigorta brokerleri bu süreçte kilit rol oynar çünkü doğru sigorta planlaması ve uygun teminat yapısının kurulması, sadece bir poliçe satışı değil, aynı zamanda stratejik danışmanlık hizmetidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, IBS olarak bu bilinçle, kullanıcılara sektörel gelişmelere duyarlı, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı çözümler sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Sigorta, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Jeopolitik Gerilimler Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:24:57. #7.12#
SON DAKİKA: Jeopolitik Gerilimler Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.