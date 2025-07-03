Jeopolitik Gerilimler Sigorta Sektörünü Şekillendiriyor

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerlığı Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çifti, Orta Doğu'da yükselen jeopolitik gerilimin lojistik risk haritalarını yeniden çizerek deniz taşımacılığı ve sigorta sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirtti.

IBS Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, küresel sigorta ve reasürans piyasalarında kırılma yarattığına dikkati çekti.

Çiftçi, jeopolitik gerilimlerin, deniz taşımacılığının sürekliliğini ve güvenliğini doğrudan etkileyen en kritik dışsal faktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Bu tür gerilimlerin gemi güzergahlarının değişmesine, taşıma maliyetlerinin yükselmesine, limanlara erişimin kısıtlanmasına ve operasyonel risklerin artmasına neden olduğunu belirten Çiftçi, "Özellikle çatışma bölgelerine yakın seyreden ticaret yolları, örneğin Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Bab el-Mandeb gibi hassas geçitler, ciddi tehdit altına girebilir. Bunun sonucu olarak navlun fiyatlarında ani yükselişler, teslimat sürelerinde sapmalar ve taşıyıcılar için artan güvenlik maliyetleri gözlemlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, son dönemde Orta Doğu merkezli ticaret rotalarında ciddi kırılmalar yaşandığına dikkati çekti.

Bu olayların deniz taşımacılığı rotalarının değişmesine neden olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kızıldeniz'den geçen taşıma hatları, çeşitli grupların saldırıları nedeniyle daha riskli hale geldi. Bu durum, özellikle Asya-Avrupa arasında ticaret yapan taşıyıcıları, Ümit Burnu gibi daha uzun ve maliyetli rotaları tercih etmeye zorladı. Bu değişim sadece yakıt ve zaman maliyeti değil, aynı zamanda sigorta primlerinin artması ve gemi bulunurluğunun azalması gibi ikincil etkiler doğurdu. İleriye dönük olarak, eğer bölgedeki gerilimler kontrol altına alınamazsa, deniz taşımacılığı rotalarının kalıcı olarak değişmesi, alternatif lojistik çözümlere (örneğin demir yolu ve kara nakliyesi) yönelim ve sigorta ürünlerinin yeniden yapılandırılması gibi gelişmeler kaçınılmaz olacaktır."

Sigortacılık sektörü yeniden yapılanıyor

Jeopolitik risklerin artmasının, sigorta sektöründe hem teknik hem de finansal sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Çiftçi, "Öncelikle, sigorta primlerinde belirgin bir artış yaşanır, çünkü riskin gerçekleşme olasılığı yükselmiştir. Ayrıca bazı bölgeler 'yüksek riskli bölge' ilan edilerek teminat dışında bırakılabilir ya da özel onaylara tabi hale gelebilir. Bununla birlikte, reasürans maliyetleri artar, poliçe şartları yeniden tanımlanır ve sigorta sağlayıcılar daha selektif (tercihli) davranmaya başlar." ifadelerini kullandı.

Bu durumunu, taşıyıcılar ve ihracatçılar için sigorta bulmayı zorlaştırabileceği ve nakliyat operasyonlarını daha karmaşık hale getirebileceği değerlendirmesini yapan Çiftçi, deniz taşımacılığında jeopolitik risklere karşı etkin koruma sağlayan sigorta türleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Savaş ve grev (War and Strikes) klozlarını (koşul) içeren Gövde ve Makine (Hull & Machinery) sigortalarıyla Yük Sigortaları (Cargo Insurance) kapsamındaki savaş teminatlarıdır. Ayrıca, bazı özel durumlar için Kidnap & Ransom (K&R) sigortaları, Siyasi Risk Sigortası (Political Risk Insurance) ve Deniz Savaş Sigortası (Marine War Insurance gibi ek poliçelerle genişletilmiş koruma sağlanır. Bu sigorta türleri, savaş, iç savaş, terörizm, sabotaj, el koyma ve abluka gibi durumları kapsayarak armatörlerin ve yük sahiplerinin risklerini minimize eder."

Deniz taşımacılığı ve sigorta sektöründe jeopolitik risklerin yönetimi için en yaygın ve etkin stratejinin, proaktif risk yönetimiyle dinamik sigorta çözümlerinin birlikte yürütülmesi olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu kapsamda, risk haritaları güncellenir, alternatif rotalar hazırlanır, günlük istihbarat takibi yapılır, savaş teminatlı poliçeler genişletilir ve reasürans programları, bölgesel kırılganlıklar gözetilerek yeniden yapılandırılır. Ayrıca, sigorta brokerleri bu süreçte kilit rol oynar çünkü doğru sigorta planlaması ve uygun teminat yapısının kurulması, sadece bir poliçe satışı değil, aynı zamanda stratejik danışmanlık hizmetidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, IBS olarak bu bilinçle, kullanıcılara sektörel gelişmelere duyarlı, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı çözümler sunduklarını kaydetti.