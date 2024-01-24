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Johnson & Johnson, tüketicileri yanıltma soruşturmaları için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Johnson & Johnson, tüketicileri yanıltma soruşturmaları için anlaşmaya vardı

ABD'de kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin güvenliği konusunda tüketicileri yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 40'tan fazla eyalette anlaşmaya vardı. Şirket, eyaletlerin taleplerini karşılamak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Johnson & Johnson, tüketicileri yanıltma soruşturmaları için anlaşmaya vardı
24.01.2024 - 00:21,
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ABD'de kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin güvenliği konusunda tüketicileri yanıltıp yanıltmadığına ilişkin 40'tan fazla eyalette yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için anlaşmaya vardı.

Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin açıklamasında, şirketin talk bazlı ürünlerine yönelik davada kapsamlı ve nihai bir çözüm bulmak için çeşitli yollar izlemeye devam ettiğini bildirdi.

Haas, bunun şirketin talk bazlı ürünleriyle ilgili iddiaları çözüme kavuşturmak için 42 eyalet ile başkent Washington'un başsavcılarından oluşan bir konsorsiyumla vardığı prensipte bir anlaşmayı içerdiğini aktardı.

Öte yandan, Johnson & Johnson Finansal İşler Direktörü (CFO) Joseph Wolk, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, şirketin eyaletlerin taleplerini karşılamak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın şirkete karşı açılan özel davaları kapsamadığı aktarılırken, Johnson & Johnson kansere neden olduğu iddia edilen talk bazlı ürünler nedeniyle 50 binden fazla davayla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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