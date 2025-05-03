Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verecek

Timberlake, 30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda konser verecek, biletler 8 Mayıs'ta satışa sunulacak.

03.05.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biletinial, Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen Justin Timberlake'in 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial işbirliğiyle gerçekleşecek konser, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek.

Timberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, sanatçının yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs'ta satışa çıkacak.

Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.

Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Justin Timberlake, Kültür Sanat, Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Magazin, Kültür, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:53:07. #7.12#
SON DAKİKA: Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.