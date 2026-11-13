Kabil'deki iş forumunda Rusya ile Afganistan tahıl ve ilaç tedariki için anlaştı

Kabil'deki iş forumunda Rusya ile Afganistan tahıl ve ilaç tedariki için anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya ve Afganistan, Kabil'deki iş forumunun ardından ilaç, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan ticari anlaşmalar imzaladı. Anlaşmalarla Afganistan'ın Rusya'ya nar, taze ve kuru meyve ihraç edeceği, enerji ve ulaştırma altyapısında işbirliğinin görüşüldüğü belirtildi.
Rusya ve Afganistan, tahıl, un, ilaç ve enerji ekipmanı sevkiyatını kapsayan bir dizi ticari anlaşma imzaladı.???????
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen Rusya-Afganistan İş Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İki ülke arasında kapsamlı ticari anlaşmalar imzalandığını belirten Overçuk, "İlaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan geniş bir sözleşme paketi imzalandı." dedi.???????
Overçuk, anlaşmalar kapsamında Afganistan'ın da Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceğini söyledi.
Afganistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi konularında da işbirliğini görüştüklerini aktaran Overçuk, sağlık alanında Rus şirketleriyle çalışmaya yönelik yoğun ilgi bulunduğunu kaydetti.
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