Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: 1.2 milyar lira kaynak ayırdık, öncelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: 1.2 milyar lira kaynak ayırdık, öncelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da

24.10.2022 20:19

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara ve çocuklara yönelik faaliyetler gösteren aile destek merkezlerinin sayısının 330'dan 656'ya, sosyal dayanışma merkezlerinin sayısının da 47'den 116'ya çıkarılacağını açıklayarak, "Önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya veriyoruz. Gelecek yıl bu alanlara 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile destek merkezi ve sosyal dayanışma merkezi sayılarının artırılacağını söyledi.

ÖNCELİK DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN

Aile destek merkezlerinin sayısının 330'dan 656'ya,sosyal dayanışma merkezlerinin sayısının da 47'den 116'ya çıkarılacağını belirten Erdoğan, önceliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında şunları söyledi:

"Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik aile destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri var. Kadınlarımızı üretken hale getirmeyi, çocuklarımızın sağlıklı gelişim göstermeye dönük faaliyetler sürdürülüyor. Kadın ne kadar güçlü olursa tüm aileyi ayakta tutmakta başarılı olacaktır.

"1.2 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK"

Son dönemde aile yapımızı yıkmaya yönelik tehditlere karşı aldığımız tedbirleri bu merkezleri güçlendirerek tahkim ediyoruz. 330 aile destek merkezi sayımızı 656'ya 47 sosyal dayanışma merkezini 116'ya çıkarıyoruz. Önceliği doğu ve güneydoğu Anadolu'ya veriyoruz. 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık."

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: 1.2 milyar lira kaynak ayırdık, öncelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da - Son Dakika


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