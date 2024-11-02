Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın

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Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri kaçak sigara imalathanesine baskın düzenlerken, sigara sarma makineleri ile çok sayıda tütün ve kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.E.K. isimli şahsın ev, işyeri, depo ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 57 gram esrar, 3 adet otomatik sigara sarma makinesi, 26 bin 300 dolu makaron ile çok sayıda kaçak bandrolsüz sigara, puro ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.