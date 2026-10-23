Kacır, 800 milyar dolarlık zirvede küresel fonları Türkiye'ye yatırıma çağırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası ortaklıklar için yeni fırsatlar yaratmaya devam edeceklerini belirterek, "Küresel girişim sermayesi fonlarını ve teknoloji liderlerini Türkiye'nin girişimcilik potansiyeline yatırım yapmaya, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya ve küresel düzeyde rekabetçi yeni nesil teknoloji şirketlerinin yarattığı değeri paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

Küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen isimleri ile Türkiye'nin öncü girişimcileri ve AI yeteneklerini İstanbul'da bir araya getiren GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, temsil edilen küresel yatırım büyüklüğünün 800 milyar dolara yükseldiği zirvede yaptığı konuşmada, küresel ölçekte teknolojik gelişmelerin rekabet koşullarını değiştirdiğini ve girişimlerin yenilikçi fikirleri ekonomik değere dönüştürmede önemli rol üstlendiğini dile getirerek, Türkiye'nin teknoloji, girişimcilik ve yatırım alanlarında küresel bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef kapsamında hayata geçirdikleri projelere değinen Kacır, Türkiye'nin yıllık AR-GE harcamalarının son 20 yılda 1,2 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara yükseldiğini, milli gelirde AR-GE'nin payının yüzde 0,5'ten yüzde 1,46'ya çıktığını ifade etti.

Kacır, yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojilerindeki gelişmelerin küresel değer zincirlerini ve rekabet koşullarını yeniden şekillendirdiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde 115 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji şirketi ile 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinin faaliyet gösterdiğini belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında uluslararası pazarlarda rekabet eden sistemler geliştirdiğini ve dünyanın en büyük 11. savunma çözümleri ihracatçısı olduğunu söyledi.

"2030'a kadar Turcornlarımızın toplam değerlemesini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Kacır, Togg'un Türkiye'nin teknoloji vizyonunun somut örneği olduğunu ifade ederek, bugüne kadar 120 binden fazla aracın yollara çıktığını belirtti.

TEKNOFEST ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri gibi programlarla gençlerin teknoloji alanında desteklendiğini dile getiren Kacır, BiGG Programı kapsamında yaklaşık 2 bin 700 teknoloji girişiminin kurulmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Kacır, Türk teknoloji girişimlerinin çektiği yatırımların arttığına işaret ederek, 2011-2015 döneminde 280 milyon dolar olan yatırım tutarının son 5 yılda 5,7 milyar doları aştığını bildirdi.

Türkiye'nin 2019'da hiç unicornu olmadığını söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün milyar dolarlık değerleme eşiğini aşan ve gururla Turcorn adını verdiğimiz 8 teknoloji şirketimiz var. Bizim için bu başarılar çabalarımızın zirvesi değildir, aksine Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin çok daha büyük potansiyeline dair bir ön izleme sunmaktadır. 2030 yılına kadar Türkiye'de 100 bin girişimin kurulmasını teşvik etmeyi ve Turcornlarımızın toplam değerlemesini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu nedenle Turcorn olmaya aday girişimlere uçtan uca destek sağlamak amacıyla Turcorn 100 Programı'nı başlattık. Şu ana kadar umut vadeden 43 teknoloji şirketi programa katılarak uluslararası yatırımcılara, stratejik ortaklıklara, mentörlüğe ve küresel pazarlara açılma fırsatlarına erişim kazanmıştır."

Kacır, Türkiye TechVisa Programı sayesinde yüksek nitelikli teknoloji profesyonellerinin sadece iki haftada çalışma izni alabildiğini belirterek, Atatürk Havalimanı'nın eski terminal binalarını Terminal İstanbul markası altında dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden birine dönüştürdüklerini söyledi.

"HIT-30 kapsamında veri merkezi ve yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolar ayrıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, girişimcilere yönelik destek ve teşviklere ilişkin örnekler paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin yatırım ve girişimcilik ekosistemini iyileştirme taahhüdümüz burada bitmeyecektir. Türkiye'nin öncü teknolojilerdeki kapasitesini hızlandırmak için büyüyen girişim ekosistemimizden yararlanacağız. Bu öncü teknolojiler arasında yapay zeka en yüksek önceliklerimizden biridir. Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinin geliştirildiği, ölçekli bir şekilde devreye alındığı ve küresel pazarlara ihraç edildiği bir ülke olmasını istiyoruz."

Kacır, Türkiye'nin sanayi altyapısının yapay zekanın otonom sistemler, endüstriyel robotik ve akıllı üretim gibi alanlarda geliştirilmesi için önemli avantaj sunduğunu belirterek, 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 16 öncelikli eylem içerdiğini söyledi.

Plan kapsamında 2 yıl içinde 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirmeyi, 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vermeyi hedeflediklerini anlatan Kacır, 2030'a kadar Türkiye'nin kurulu veri merkezi kapasitesini en az 1 gigavata çıkarmak için minimum 10 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında veri merkezi ve yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği ayrıldığını dile getirdi.

"Türkiye, küresel yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor"

Bakan Kacır, Türkiye'nin stratejik konumu, ekonomik büyümesi, geniş iç pazarı ve nitelikli insan kaynağıyla küresel yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama büyümesinin son 20 yılda yüzde 5'in üzerinde olduğunu dile getiren Kacır, ülkede 86 milyonu aşan nüfusun yanı sıra yaklaşık 23 milyon ilk, orta ve yükseköğretim öğrencisinin bulunduğunu ifade etti.

Kacır, enerji altyapısına yönelik yatırımlara da değinerek, geçen yıl kurulu elektrik üretim kapasitesine yaklaşık 8 gigavat eklendiğini, gelecek 10 senede her yıl 8 ila 10 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi eklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin kamu hizmetlerini dijital ortamda geniş ölçekte sunduğunu dile getiren Kacır, e-Devlet Kapısı'nın 9 bin 400'den fazla hizmetle yaklaşık 70 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştığını bildirdi.

Kacır, Türkiye'nin güçlü ve çeşitlendirilmiş bir sanayi altyapısına sahip olduğunun altını çizerek, ülkenin ticari araç, otobüs, ev aletleri, çelik ve güneş paneli üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını, bu sanayi altyapısının teknoloji şirketleri ve yatırımcılar için yeni ürünler geliştirme, test etme ve pazara sunma açısından önemli fırsatlar sağladığını ifade etti.

Küresel girişim sermayesi fonlarına ve teknoloji liderlerine Türkiye daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, mayısta girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolarlık ek kamu kaynağı tahsis edildiğini, özel sektör katkılarıyla toplam 750 milyon doların üzerinde finansmanın harekete geçirilmesinin beklendiğini söyledi.

Bu büyüyen sermaye havuzunun inovasyona, ticari başarıya ve küresel rekabet gücüne dönüşmesini sağlamaya kararlı olduklarını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umut vadeden girişimleri yatırımcılarla buluşturmaya, sanayi ile girişimciler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye ve uluslararası ortaklıklar için yeni fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz. Küresel girişim sermayesi fonlarını ve teknoloji liderlerini Türkiye'nin girişimcilik potansiyeline yatırım yapmaya, uzun vadeli ortaklıklar kurmaya ve küresel düzeyde rekabetçi yeni nesil teknoloji şirketlerinin yarattığı değeri paylaşmaya davet ediyoruz. Burada iddialı girişimciler, kabiliyetli sanayi ortakları, büyüyen bir inovasyon ekosistemi ve yatırımlarınızı ve uzun vadeli başarınızı kolaylaştırmaya kararlı bir hükümet bulacaksınız. Ben ve ekibim her adımda sizi desteklemeye hazırız."