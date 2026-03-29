Kacır: Teknolojik Güç Olmadan Ayakta Kalınamaz

29.03.2026 17:53
Bakan Kacır, güçlü olmanın teknoloji ile mümkün olduğunu vurgulayarak kendi teknolojimizi geliştirmeliyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugünün dünyasında kuvvetli olmanın teknoloji kabiliyetleriyle mümkün olduğuna işaret ederek, "Kendi teknolojisini geliştirmeyen, kendi teknolojisini üretmeyen, kendi imkanlarıyla kendisini koruma kabiliyetine haiz olmayan ülkelerin bu acımasız dünyada ayakta kalması ancak başkalarının lütfuna bağlı." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Milli İrade Buluşmaları: Türkiye Yüzyılı'nda Sanayi" programına, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile katıldıklarını belirtti.

Bakan Kacır, büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik önemini konuştuklarına dikkati çekti.

"Kuvvetli olmak teknoloji kabiliyetleriyle mümkün"

"Maalesef kuvvetsizlerin hakkını koruyacak bir düzen orta yerde yok." ifadesini kullanan Kacır, "Böyle bir düzeni hep birlikte inşa edene, adaleti merhameti yeniden insanlıkla buluşturana kadar çok kuvvetli olmak zorundayız. Bugünün dünyasında kuvvetli olmak teknoloji kabiliyetleriyle mümkün. Kendi teknolojisini geliştirmeyen, kendi teknolojisini üretmeyen, kendi imkanlarıyla kendisini koruma kabiliyetine haiz olmayan ülkelerin bu acımasız dünyada ayakta kalması ancak başkalarının lütfuna bağlı." değerlendirmesinde bulundu."

Kacır, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizler tarih boyunca hür ve bağımsız olma iddiasını taşımış, İslam'a en güçlü şekilde hizmet etmiş Türk milleti olarak güçlü ve kuvvetli olabilmek adına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılı aşkın zamandır hayata geçirmek için canla başla çalıştığımız milli teknoloji hamlesi iddiasını gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bu istikamette. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün bu süreçte başta savunma sanayi olmak üzere Türkiye'nin kendi evlatlarının geliştirdiği, ürettiği sistemlere, ürünlere sahip çıkmayı devletimizin ana yaklaşımı, politikası ve refleksi haline getirdi. Yerlileşme meselesinin, yerli teknoloji üretme geliştirme meselesinin Türkiye'nin ana politikalarından biri olmasını mümkün kıldı."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
