Kacır, Togg'da günde 375 araç üretildiğini söyledi, T6X ve T10F 4More'u inceledi - Son Dakika
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Kacır, Togg'da günde 375 araç üretildiğini söyledi, T6X ve T10F 4More'u inceledi

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Kacır, Togg\'da günde 375 araç üretildiğini söyledi, T6X ve T10F 4More\'u inceledi
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Bakan Kacır, Togg kampüsünde önümüzdeki yıl satışa sunulacak T6X ile T10F 4More Kehribar serisini inceledi. Kacır, tesisin 10 çalışana bir endüstriyel robot ortalamasıyla otomotiv sektörünün en dijital altyapısına sahip olduğunu ve günde 375 araç ürettiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret ederek, önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan T6X ile tanıtımı bugün gerçekleştirilen T10F 4More Kehribar serisini inceledi. Bakan Kacır, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan T6X ile bugün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledik. 10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması ile otomotiv sektörümüzün en dijital altyapısına sahip tesisi olan Togg, günde 375 araç üretim hızıyla yoluna güçlü şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
TeknolojiOtomobilEkonomiAnkaraTOGGSon Dakika

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