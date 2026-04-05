Kadın Arıcı Sema Ürgün'ün Başarısı

05.04.2026 11:47
Sema Ürgün, Bilecik'te çiçek balı üretimi yaparak üç ilde çeşitli bal çeşitleri elde ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiçek balı üretimi yapan Sema Ürgün, Yenipazar ilçesi ile Balıkesir ve Sakarya'da da yakınlarına ait arazilere yerleştirdiği kovanlarından çiçek, ayçiçeği, çam ve kestane balı elde ediyor.

Yaklaşık 10 yıl önce o zamanlar yaşadıkları Yenipazar ilçesinde bir komşusunun kendisine bal hediye etmesi üzerine arıcılık yapmaya karar veren 33 yaşındaki Ürgün, aynı sene eylül ayında bir kovan arı satın alıp ilçedeki müstakil evlerinin bahçesinde eşi Ahmet Enes Ürgün'ün de yardımıyla bal üretmeye başladı.

Daha sonra ailesiyle Gölpazarı ilçesine taşınan, bu süreçte Bilecik Halk Eğitimi Merkezi ile Bilecik ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde arıcılığa ilişkin eğitimler alan Ürgün, 2023 yılında sayısını 50'ye çıkardığı kovanlarını ilçedeki Türkmen köyünde bulunan, bal üretmek için izin aldığı Gölpazarı Orman İşletme Şefliğine ait 500 metrekarelik orman arazisine yerleştirdi.

O günden bu yana ilkbahar ve yaz boyunca Türkmen köyünde çiçek balı üreten, kovanlarının bir kısmını ise haziranda Yenipazar ile Sakarya'nın Geyve ilçesine, eylülde de Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bir arkadaşının kamyonetiyle ulaştırıp buralardaki yakınlarının arazilerine 45'er gün konuşlandıran Ürgün, daha sonra Bilecik'e dönüyor.

Yenipazar'da ayçiçeği, Geyve'de kestane, Ayvalık'ta ise çam balı elde eden Ürgün, 45 günün sonunda kovanlarını teslim alıp oluşan balı peteklerden süzerek kavanozlara dolduruyor.

Üretim sezonu boyunca vaktinin çoğunu Türkmen köyünde arılarıyla geçiren, 3 ilde yılda toplam 500 kilogram çiçek, ayçiçeği, çam ve kestane balı elde eden Ürgün, ürünlerini çevresi ve sosyal medya aracılığıyla Bilecik ve Bursa'da satışa sunuyor.

"Arıların ayaklarında hangi renk polen olduğuna bile bakıyorum"

Üç çocuk annesi Sema Ürgün, AA muhabirine, "sofrasına koymayacağı balı satışa sunmama" anlayışıyla üretim yaptığını söyledi.

Eşiyle çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu anlatan Ürgün, "Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlıyım. İlk önce çevremdekiler, 'Bu erkek işi, kadınlar yapamaz.' dediler. Ben de yapabileceğimi kanıtlamak istedim ve kanıtladım. Bunu başarmanın verdiği gururu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Ürgün, çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını, arılarıyla gün boyu bir arada olduğunu dile getirdi.

Onlarla adeta tek tek ilgilendiğini belirten Ürgün, "Arıların ayaklarında hangi renk polen olduğuna bile bakıyorum. Böylece hangi çiçekten geldiklerini tahmin edebiliyorum. Aslında buraya karmaşadan kaçıp geliyorum. Saatin kaç olduğunu bile unutuyorum. En az 4-5 saat kalıyorum." dedi.

Sema Ürgün, kış aylarında arıların uykuya dalıp salkım oluşturduklarını ifade etti.

Bu süreçte haftada birkaç kez bölgeye gidip kovanların bakımlarını yaptığını aktaran Ürgün, şunları kaydetti:

"İlkbaharda onlar da canlanıyorlar. Doğal arıcılık yaptığım için burada bal azaldığı zaman kovanların bir kısmını başka bölgelere taşıyorum. Haziran ayında Yenipazar ile Sakarya'nın Geyve ilçesine, ağustosta ise Balıkesir'in Ayvalık ilçesine götürüyorum. Türkmen köyünde çiçek, buralarda ise ayçiçeği, kestane ve çam balı elde ediyorum."

Kaynak: AA

