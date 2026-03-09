Kadın Brokerler \'Bir Kadın Bin Hikaye\' Etkinliğinde Buluştu

Kadın brokerler komitesi 'Bir kadın bin hikaye' mottosuyla 2'nci kez bir araya geldi. Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki kadın brokerler komitesinin Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikte 5 değerli konuğun hayat hikayeleri dinlendi.

Kadınlar Günü'nde Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki kadın brokerler komitesi 2'nci kez' bir kadın bin hikaye' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Kadın Brokerler Komitesi Başkanı Merve Sürücü Günaçar, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Gür ve Kadın Brokerler Komite Üyesi Pınar Şener Erol katıldı. 95 katılımcının yer aldığı etkinlikte birbirinden farklı sektörde yer alan lider kadınlar hayat hikayelerini ve tecrübelerini konuklarla paylaştı.

"Sigorta sektörünün geleceğinden umutluyuz"

Birbirinden farklı kadın konuşmacıların yer aldığı bir etkinlik olduğunu belirten Kadın Brokerler Komite Başkanı Merve Sürücü Günaçar, "Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki kadın brokerler komitesi olarak bu yıl 2'nci kez gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimizde beraberdik. Bu etkinlik Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Hem sigorta sektöründeki hem de farklı sektörlerdeki kadın konuşmacılarımızla beraber birbirinden farklı deneyimlerini ve hikayelerini bizimle paylaştılar. Bugün bizler için küçük fakat anlamlı adımlar olduğunu düşünüyoruz. Toplamda 95 katılımcılı bir etkinlik gerçekleştirdik. 5 adet konuğumuz vardı ve hepsi kendi alanlarında fark oluşturmuş lider kadınlar. Bizde onlardan ilham verici sohbetler dinledik. 2025 yılı sigorta sektörü için zor geçti fakat 2026 yılında ve sonrası için beklentimiz yüksek ve umutluyuz. Gelişen ve değişen dünyada yeni çıkan sigorta ürünleri ile aslında tüketiciye daha fazla ulaşmanın peşinde olacağız" şeklinde konuştu.

"Etkinliğimizin 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz"

Kadın Brokerler Komite Üyesi Pınar Şener Erol, "Kadın brokerler komitesi olarak geçen yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz 'Bir kadın bin hikaye' kadınlar günü özel etkinliğinin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdik. Biz kendi sektörümüzdeki zorlukları çok iyi biliyoruz. Burada amacımız farklı sektördeki lider kadınların yaşadığı zorlukları ve başarı hikayelerini dinlemekti. 5 farklı sektörden 5 farklı konuğumuz vardı. Onları dinlemek çok keyifliydi. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi. - İSTANBUL