Kadın Çaycı ile Ekonomik Bağımsızlık - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Çaycı ile Ekonomik Bağımsızlık

Kadın Çaycı ile Ekonomik Bağımsızlık

İlknur Memişoğlu, çay ocağında çalışarak hem geçimini sağlıyor hem de üniversite masraflarını karşılıyor.

08.02.2025 09:10
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Ganita mevkiinde tek başına çay ocağı işleten bir çocuk annesi İlknur Memişoğlu, hem geçimini sağlıyor hem de üniversitede eğitim gören oğlunun eğitim masraflarını karşılıyor.

Çay ocağı işletmeciliğine, uzun yıllar çay ocağı işleten babasından esinlenerek yapmaya başladığını belirten Memişoğlu, çay siparişi veren müşterilerin çayını getirdiğinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır çay ocağı işleten Memişoğlu (44), işini severek yaptığı için pek yormadığını kadının her alanda farklı mesleklerde rahatça çalışabileceğini belirtiyor.

Çevresinden güzel tepkiler aldığını kaydeden Memişoğlu, "Bu benim baba mesleğim. Babam kırk yıla yakın çay ocağı işletti. Zaten bu yönde kafamda bir fikir vardı. Daha önce garsonluk, aşçılık geçmişim de vardı. Rizeli olmam hasebiyle çay ile ilgili durumum faylaydı. Dolayısıyla bu işe karar verdim. Çay ocağı işletmeciliğinde yaklaşık 7 yılımı doldurdum. İnsanlarla her zaman uğraşmak zordur ancak bu işi severek yaptığım için beni yordu diyemem. Çevremden olumlu tepkiler alıyorum. Beni fark etmeden çay siparişi verenlere çayı götürdüğümde şaşırıyorlar. Dolayısıyla şaşkınlık ifadesi oluyor şaşırarak bakıyorlar. Sağlığım el verdiği sürece mesleğimi sürdürmeyi düşünüyorum. Burası benim için geçim kaynağı. Bir oğlum var üniversitede okuyor bütün eğitim masraflarını buradan aldığım parayla karşılıyorum. Bütün maddi imkanımı buradan karşılıyorum. İşimi çok seviyorum. Ekonomik anlamda çok da büyük paralar kazandırmıyor. Bence kadın her yerde olmalı. Çaycıymış, garsonmuş, holding patronuymuş hiç önemli değil. Kadın her yerde olmalı. Tek başıma zor oluyor ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Müşterilerden Aziz Yıldız, eskiden bir bayanın çay ocağı işletmesinin zor olduğunu kaydederek "Ara sıra buraya çay içmeye gelirim. İlknur Hanım çok güzel çay demliyor. Bayan işletmecisinin olması güzel, bence olmalı da. Şimdi eskisi gibi değil, eskiden çok zordu. Otuz yıl önce bir bayanın bu işi yapması pek mümkün değildi. Şimdi artık bayanlar her tarafta var sayıları da artıyor" dedi.

Çay ocağı işletenin bayan olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden içeri girdiğini ifadeden Gülsüm Akbel, "Çay içmek istedim. Bayan işletmecisini görünce rahatlıkla içeri girdim. Çünkü bayanların olduğu her yer temiz, hijyenik, güler yüzlü oluyor. Buraya gelene kadar çok sayıda çay ocağı gördüm ama buraya girmek istedim. Hem destek anlamında hem de yakınlık anlamında. Erkek olsaydı çekinirdim rahatlıkla giremezdim" diye konuştu.

Gülsüm Akbel'in eşi İbrahim Akbel de "Bayan işletmeciler daha güvenilir sağlıklı oluyor. Yaptıkları işe önem veriyorlar. Çayı güzel" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Çaycı ile Ekonomik Bağımsızlık - Son Dakika

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