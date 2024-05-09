Kadın Çiftçiler Aksu'da Üretmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Çiftçiler Aksu'da Üretmeye Devam Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde kadın çiftçi Songül Bulut, kızıyla birlikte her sabah girdiği 3 dekarlık serada gece gündüz çalışarak salatalık ve domates üretimi yapıyor. Yaklaşık 47 bin dekarda gerçekleştirilen örtü altı üretim, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Bulut, ürünlerin daha iyi fiyatlara satılması ve devlet yardımı talep ediyor.

09.05.2024 19:08
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Kadın çiftçi kızıyla birlikte her sabah girdiği 3 dekarlık serada gece gündüz çalışıyor

Yaklaşık 47 bin dekarda örtü altı üretim hasadı Haziran ayı sonuna kadar devam

Kadın çiftçiler üretmeye devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın örtü altı tarımda başı çeken ilçelerden Aksu'da, sebze üretimi devam ediyor. Yaklaşık 47 bin dekarda gerçekleştirilen örtü altı üretim de hasatlar, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. 3 dekar alanda salatalık ve 5 dekar alanda domates üretimi yapan kadın çiftçi Songül Bulut, her gün sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam geç saatlere kadar kızıyla serada ürün topluyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesinde 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Songül Bulut, "Kendi başıma mücadele ediyorum. Üretmeye devam ediyoruz. 3 dekar alanda salatalık üretiyoruz. Kadın olarak tarım işini devam ettiriyoruz. Üretim yaparak yurt dışına daha fazla ürün satmak istiyoruz. Sabah çok erken saatlerde seraya giriyoruz akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Ülkemize ürün yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

İki çocuk annesi Songül Bulut, 16 yaşında kızıyla birlikte çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "Salatalık şu an 10 TL. Maliyetlerimizi kurtarmıyor açıkçası. Çiftçi şu an bu fiyatlarla zarar ediyor. Kışın ürün olmayınca çok yüksek rakamlarda satılıyor. 50 derece sıcakta üretim yapmaya çalışıyoruz, zahmetli olan bu iş için devletimizden yardım bekliyoruz. Mahsullerimizin iyi fiyatlara satılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

5 dekar alanda domates de yetiştirdiğini kaydeden Songül Bulut, "Çiftçiliğin keyifli tarafı ürünü toplayıp hale gittiğimiz zaman, ürünümüz biraz daha fazla rakamlara satılınca keyif alıyoruz. Biraz daha kazanalım istiyoruz. Devletimize yardımımız dokunsun istiyoruz. Otellere ve yurt dışına ürünlerimiz gidiyor. Yurt dışına daha çok satılsın istiyoruz. Devletimize destek olmak için bizde çalışıyoruz. Yurt dışına giden ürünlerimiz döviz olarak geri dönecek. Kadın olarak devlet yardımı istiyorum. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım "diye belirtti.

Kaynak: İHA

Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Çiftçiler Aksu'da Üretmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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