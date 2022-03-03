Kadın eller projesinde 9. kez satış etkinliği - Son Dakika
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Kadın eller projesinde 9. kez satış etkinliği

03.03.2022 11:26
Kadın eller projesinde 9. kez satış etkinliği

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi" satış günleri etkinliğinin 9'uncusu düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi" satış günleri etkinliğinin 9'uncusu düzenlenecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, 05-06-Mart tarihlerinde Sanko Park Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar evde üretilen ürünlerini pazara sunma imkanı bulacak. Kadınların ekonomiye katılmalarına büyük katkı sunan etkinliğin açılış töreni 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da protokolün katılımıyla yapılacak.

"Kadınlara büyük iş düşüyor"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kent ve ülke olarak ekonomide büyümenin daha fazla kadın girişimcinin iş hayatına girmesi ile mümkün olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yükselerek güçlenmesinde kadınlara büyük iş düşüyor. Nüfusumuzun yüzde ellisini oluşturan kadınların iş hayatına girmesi bizi son derece mutlu ediyor. Ülkemizin yeni pazarlara açılarak ürün yelpazesini genişletmesi, kadın erkek ayırt etmeden omuz omuza çalışmaktan geçiyor. Kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi ve projeler üretmesi için Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) kurduk ve şu an burada girişimci kadınlarımız üretim yaparak yeni projeler geliştiriyor. Bu zamana kadar kadınlarımıza nasıl destek verdiysek bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yaptıkları çalışmalardan dolayı TOBB Gaziantep KGK Başkanımız Ayşen Ahi'ye, Kurul Üyelerine ve tüm girişimci kadınlarımızı kutluyor başarıların devamını diliyor etkinliğe katılanlara da hayırlı bol kazançlar temenni ediyorum" diye konuştu.

"Amacımız şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara taşımak"

Projenin kadınların kendi ayakları üzerinde durması adına önemli bir adım olduğunu dile getiren TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi de, "Kadınlarımızı destekleyerek toplumsal hayata ve ekonomimize kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ahi, "TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak, girişimci kadınlarımızın iş hayatına daha fazla dahil olmaları, ülkemizin ve şehrimizin kalkınması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, kadınlarımızın fikirlerini hayata geçirmeleri ve hayatın her alanında güçlenmeleri için yeni projeler geliştiriyoruz. Bu ülkenin kadın girişimcileri olarak ülkemizin ve Gaziantep'imizin her açıdan daha fazla gelişmesi adına, çocuklarımızın daha müreffeh şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla hep birlikte gayret gösteriyoruz. Sadece ekonomide değil, toplumun gelişiminin her alanında uluslararası çağdaş standartları yakalamak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Girişimci kadınlarımıza kapımız her zaman açıktır. Hepimizin amacı şehrimizi ve ülkemizi daha yukarılara taşımak" ifadelerini kullandı.

Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği ile kadınların evlerinde üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağladıklarına dikkati çeken Ahi şöyle konuştu:

"Proje kapsamında daha önce kadınlarımıza ürettikleri ürünleri pazarlama konusunda eğitimler vererek destek olmaya çalıştık. Bu anlamda bu insanların girişimcilik ruhlarına dokunabilmek ve onları ticari hayat içerisinde profesyonel bir üreticiye dönüştürme çabası içerisindeyiz. Çalışmalarımıza ve projelerimize her zaman destek veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kuruluna canı gönülden teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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