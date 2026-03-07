Kadın Girişimci Lütfiye Gedik'in Başarısı - Son Dakika
Kadın Girişimci Lütfiye Gedik'in Başarısı

07.03.2026 12:56
Sivas'ta yaşayan 38 yaşındaki Lütfiye Gedik, bankacılığı bırakarak devlet desteğiyle besi çiftliği kurdu.

AA'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için hazırladığı "Üretimle Güçlenen Kadınlar" başlıklı dosyasının bu bölümünde Sivas'ta devlet desteğiyle besi çiftliği kuran Lütfiye Gedik'in hikayesi anlatıldı.

Evli ve 1 çocuk annesi Gedik, ön lisans turizm ve otel işletmeciliği programı ile lisans işletme bölümünden mezun oldu.

Ardından İzmir'de özel bir bankada 4 yıl çalıştıktan sonra bankadan ayrılarak memleketi Sivas'a dönen Gedik, bir süre e-ticaret üzerinden anne bebek ve temizlik ürünleri satışı yaptı.

Gedik, daha sonra çocukluk hayali hayvancılığı yapmaya karar vererek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Kurumun çiftçilik belgesi ya da tarımla ilgili üniversite mezunu olma şartı üzerine Gedik, ikinci kez üniversite okumaya karar verdi.

Lisans mezunu olduğu için ikinci üniversite hakkından faydalanarak, açıköğretim fakültesi tarım teknolojisi bölümünü bitiren Gedik, TKDK projesinin onaylanmasıyla hibe almaya hak kazandı.

Gedik, merkeze bağlı İnceağa köyünde 10 yıl önce satın aldığı araziye TKDK desteğiyle kurduğu besi çiftliğiyle hayallerine kavuştu.

Eşi Ömer Gedik'in desteğiyle yaklaşık iki ay önce hayvancılığa başlayan Gedik'in yeni hedefi ise süt çiftliği kurmak.

Kadın girişimci Lütfiye Gedik, AA muhabirine, hayvancılığın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Hayallerine ulaşmak için İnceağa köyünde yaklaşık 10 yıl önce arazi satın aldıklarını belirten Gedik, "Hayalimi TKDK ile gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Başvuru süreci ve kendimizi hazır hissetmemiz biraz zaman aldı. Bankacılığı bıraktım ve e-ticarete atıldım. Daha sonra da buraya başvurmaya karar verdik." dedi.

TKDK'ye başvuru için diploma ya da hayvancılıkla uğraşma şartının olduğunu anlatan Gedik, "Baba mesleği bu işi biliyoruz ama sonuçta bir kaydımızın olması gerekiyordu. O hafta da tam ikinci üniversite kayıtları vardı. O heyecanla gittim, tekrar üniversiteye kaydoldum ve tarım teknolojisi bölümünü bitirdim. TKDK'nin istediği bütün belgelere sahip oldum." diye konuştu.

Besi çiftliği yapımı için proje tutarının yaklaşık 8 milyon lira olduğunu dile getiren Gedik, yüzde 65'i olan 5 milyon lirayı TKDK'den hibe olarak aldıklarını ifade etti.

"TKDK, kadın girişimci olduğum için ekstra 10 puan verdi"

Gedik, hayvancılığa 52 hayvanla başladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İşletmemiz bitti ve ocak ayında hayvanlarımızı getirdik. 6 aylık bir sürede işletmeyi kurduk. TKDK puanlama usulüyle çalışıyor, kadın girişimci olduğum için ekstra 10 puan verdi. Daha sonra kadın ve genç girişimci destekleri, düşük faizler ve banka aracılığıyla hayvanlarımızı aldık. Şu an besi yapıyoruz. Arazimiz büyük, ileride süt işletmesiyle devam etmek istiyoruz, esas hayalimiz bu. İnsanlar bana 'Herkes köyden şehre gidiyor, sen şehirden nasıl köye gidiyorsun' diyor. İşi severek yapmak önemli, herkes sevdiği işi yapsın. Sevdiğim işi yapmak için bir çaba harcadım ve emek verdim. Cesaretli olmak lazım diye düşünüyorum. Olmasaydı nasipte yokmuş diyecektim. Yola böyle çıktım."

"Kendi hedeflerim için uğraşıyorum"

Bankacılığı bırakma sürecini de anlatan Gedik, "Orada üzerinizde sürekli bir baskı var. Burada en azından kendi baskımı kendim yapıyorum. Başkasının bana yüklediği hedefler için değil, kendi hedeflerim için uğraşıyorum. Bankacılıktan e-ticarete geçtikten sonra çok güzel bir 7 yıl geçti. Kendi ürettiğimizi satmayı çok istedim. Buradaki süt ürünlerini satmak, ilerideki en büyük hayalim. Onu başarırsak zaten isteyebileceğim başka bir şey yok diyebilirim." şeklinde konuştu.

Tesisin kurulmasında devlet desteğini yanlarında hissettiklerini belirten Gedik, "Besi çiftliğimizin kapasitesi 144 baş. Bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. TKDK'ye çok teşekkür ediyorum, oradaki herkes bu süreçte çok yardımcı oldu. Bankanın da bize çok desteği oldu. Devlet her şekilde yanımızda oldu ve biz burayı kurduk. Yoksa sadece kendi çabamızla böyle bir işletmeyi kurma imkanımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

