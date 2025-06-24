Kadın girişimci üniversite sıralarında kurduğu şirketle teknoloji geliştirip satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın girişimci üniversite sıralarında kurduğu şirketle teknoloji geliştirip satıyor

Kadın girişimci üniversite sıralarında kurduğu şirketle teknoloji geliştirip satıyor
24.06.2025 11:18
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İzmir'de lisans eğitimi sırasında kurduğu şirkette biyosensör ve cihaz geliştiren 26 yaşındaki Aleyna Yıldız, yerli teknolojisini yurt dışına da pazarlamayı amaçlıyor.

İzmir'de lisans eğitimi sırasında kurduğu şirkette biyosensör ve cihaz geliştiren 26 yaşındaki Aleyna Yıldız, yerli teknolojisini yurt dışına da pazarlamayı amaçlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 2022 yılında mezun Yıldız, lisans eğitim sırasında DEÜ Teknoparkı'nın (DEPARK) 2020'de düzenlediği girişimci kampına girdi.

Kamptaki eğitimin ardından sağlık alanında çalışma gerçekleştiren Yıldız, ölümlere neden olan ve "hastane mikrobu" olarak bilinen "staphylococcus aureus" bakterisini tespit eden biyosensör geliştirdi.

Bu çalışmasını ticarileştirmek isteyen Yıldız, 2021 yılında bir taraftan üniversite öğrenimine devam etti, diğer taraftan ise 21 yaşında DEPARK bünyesinde şirket kurdu.

Yıldız, TÜBİTAK ve KOSGEB'ten destekler aldığı çalışmalarında su ve tuzu çözeltip mikroorganizma imha eden cihaz, mikrobiyal hava örnekleme cihazı ve çeşitli sektörlerde kullanılabilen biyosensörler geliştirdi.

Bugüne kadar yatırımcılardan 10 milyon liralık yatırım alan Yıldız, Kemalpaşa ilçesindeki tesiste 5 kişilik ekibiyle ithal biyosensörlerin yerli muadilleri ile özgün biyosensörleri ve cihazlarını üretiyor.

Genç girişimci, ithal ürünlere göre daha uygun maliyetli ürünleri Türkiye'nin dört bir tarafından akademisyenlere, gıda, tarım, ilaç, kozmetik gibi alanlardaki kuruluşlara satıyor.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun 2023'te düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi'nde "Sağlık Özel Ödülü" alan Yıldız, geliştirdiği yerli cihazları yurt dışına pazarlamayı amaçlıyor.

Üniversite projesi iş fikri oldu

DEÜ Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi de olan Yıldız, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren insan sağlığı ve tıpla ilgili çalışma yapmak istediğini söyledi.

Lisans eğitimi sırasında geliştirdiği teknolojilerle insan sağlığına katkı sunmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, "Hastane enfeksiyonları, dünyada yılda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu bakteri çoğu zaman tespit edilemiyor. Bu hastane enfeksiyonunu havada tespit eden, dünyada benzeri olmayan biyosensörü geliştirerek patentini aldım. Üniversite projesi olarak çıkan bu iş fikri, benim için girişimcilik serüveni oldu." dedi.

Yıldız, farklı alanlarda ölçüm yapabilen 50 farklı biyosensör geliştirdiklerini anlatarak, "Şirketimiz 250 bin dolar bandında yatırım aldı ve 4 yatırımcı ortağımız oldu. Tarım alanında büyük et, süt ve gıda gibi üretim firmalarına 8 bin üzerinde ürün satışı gerçekleştirdim. Biyosensörleri yerli şekilde üreterek, ilk öncelikle 100'e yakın akademisyenlere gönderdik. Şu an ülkemizin en doğusundan batısına kadar hızlı ölçüm yapmak isteyen sağlık, tarım ve gıda firmalarıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

20'ye yakın ödül aldı

Çalışmalarıyla yurt içi ve dışından 20'ye yakın ödüle layık görüldüğünü, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Uykusuz kaldık ve zorluklar çektik ama 'bunların karşılığı' var diyebilmek güzel. Cumhurbaşkanımızdan sağlık alanında çalışmaya dair ödül almak gurur. Bu ödülü 3 yıl içerisinde almak doğru yolda ilerlediğimizi hissettiriyor. İşin mali konusunda amacımız şirketimizi daha büyük hale getirmek. Ama onun dışında bir mühendis, AR-GE'yi çok seven biri olarak baktığımızda farklı yüksek teknoloji ürünler üretebilmek, insan sağlığının dokunduğu her yerde yeni teknolojileri geliştirerek 'artık bu ürün ülkemizde yerli, milli şekilde üretiliyor ve bu teknolojiler artık yurt dışına açılıyor" denildiği nokta benim çok mutlu olacağım nokta."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci üniversite sıralarında kurduğu şirketle teknoloji geliştirip satıyor - Son Dakika

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