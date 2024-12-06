Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin Alışveriş Şenliği

Samsun'da kadın girişimcileri destekleyen Alışveriş Şenliği başladı, sosyal projelere katkı sağlıyor.

06.12.2024 17:50
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Kadın girişimcileri destekleyen 'Alışveriş Şenliği' başladı

SAMSUN - Samsunspor Kulübü Derneği ile Güçlü Kadınlar Platformu iş birliğiyle organize edilen ve kadın girişimcileri destekleyen 'Alışveriş Şenliği'nin açılışı gerçekleşti.

Bir otelde düzenlenen Alışveriş Şenliği ile girişimci kadınlar ürettikleri giyim, yiyecek, takı ve aksesuarlardan oluşan ürünlerini sergileme ve satabilme fırsatı buldu. Şenliğin açılışına Samsunspor futbolcuları Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Okan Kocuk, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata da katıldı. Futbolcular stantları gezerek fotoğraf çektirdi, taraftarlara imza dağıttı.

"El ettiğimiz gelirleri sosyal proje olarak kullanıyoruz"

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu, "Bu şenlik, kadın girişimcileri destekleyen bir projedir. Senede 2 sefer yapıyoruz. El ettiğimiz gelirleri sosyal proje olarak kullanıyoruz. Bu sene Atakum'da bir devlet okulunun özel eğitim sınıfını yaptırdık. Daha öncesinde Hatay'da deprem bölgesinde bir futbol sahası yaptırdık. Kış ayında çocukları bot, mont ve forma gönderdik. Projede sadece Samsun kadınları var. Bununla gurur duyuyorum" dedi.

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen ise "Samsunspor Kulübü Derneği ve Samsun Güçlü Kadınlar Platformu'nun geleneksel hale gelen bu ortaklaşa düzenlendiği bu açılış hem Samsun'un sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunmak hem de el emeği ile yapılmış ürünlerin ticari anlamda kullanılmasını sağlayacak bir çalışma olduğu için Samsunspor Kulübü olarak burada bulunaktan mutluyuz. Bu projeyi başından sonuna kadar destekliyoruz. Kadınlarımızın öncülüğünde yapılan bu çalışmanın artarak ilgi görmesi hepimizi mutlu ediyor. Umarım yıllardır gelişerek büyüyen bu platformun çalışmaları Samsun'un kültürüne, ticaretine ve kadınların güçlü olmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Samsunspor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Güçlü Kadınlar Platformu ile birlikte düzenlediği 'Alışveriş Şenliği', 6-7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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