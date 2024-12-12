Kadın Girişimciler İçin Bilgilendirme Toplantısı

Ekonomi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Siirt TSO İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meltem Gelgen Eker ve birçok kadın girişimci katıldı.

Toplantıda KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, kurumun girişimcilere sağladığı desteklerin yenilenen şartlarını ve kadın girişimciler için sunulan fırsatları katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte girişimcilerin desteklerden daha etkin şekilde faydalanabilmesi adına öneriler ve iş fikirleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kadın girişimcilerin ilgi gösterdiği program, Siirt'te girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıya Siirt TSO İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meltem Gelgen Eker ve birçok kadın girişimci katıldı. - SİİRT