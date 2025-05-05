Kadın Girişimciler İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin İş Birliği Toplantısı

Kadın Girişimciler İçin İş Birliği Toplantısı

DOSABSİAD, Melek Kadınlar Derneği ile kadın girişimciliğini desteklemek için buluştu.

05.05.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Bursa'da kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen Melek Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İlknur Tekmen ve Yönetim Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ağırladı.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, iki dernek arasında kadın girişimciliğini destekleme odaklı potansiyel iş birlikleri ele alındı. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, mevcut kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yeni girişimci adaylarının teşvik edilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle DOSAB bölgesi başta olmak üzere Bursa genelinde kadın girişimcilere yönelik ortak projeler geliştirme potansiyeli üzerinde duruldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çevikel, "DOSABSİAD olarak, sanayi bölgemizdeki ve genel iş dünyasındaki kadın varlığını güçlendirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Sayın Tekmen ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, ortak hedefler doğrultusunda nasıl bir sinerji oluşturabileceğimizi görmek açısından son derece verimliydi. Melek Kadınlar Derneği'nin yürüttüğü değerli çalışmaların, iş dünyamızla güçlü bağlar kurarak kadın girişimciliğine önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim. Ayrıca gerçekleşen ziyareti, ortak vizyonla atılacak adımların değerli bir başlangıcı olarak görüyor; kurulan bu bağın Bursa'mız adına katma değer oluşturacak somut projelere dönüşeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Melek Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İlknur Tekmen ise Başkan Nilüfer Çevikel'e misafirperverlikleri için teşekkür ederek "Amacımız, kadınların her alanda daha güçlü ve görünür olmalarını sağlamak. Bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürürken, DOSABSİAD gibi sanayi ve iş dünyasının önemli bir temsilcisiyle bir araya gelmek bizim için çok değerli. Sayın Çevikel'in kadın girişimciliğine olan duyarlılığı ve destekleyici yaklaşımı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. DOSABSİAD'ın tecrübesi ve network gücü ile derneğimizin sahadaki etkinliğini birleştirerek kadınlarımız için çok daha faydalı projeler üretebileceğimize inanıyoruz. Bu verimli toplantı için DOSABSİAD yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivil Toplum, Ekonomi, Kadın, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:25:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler İçin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.