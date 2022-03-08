Kadın girişimciler kadınlar gününe özel stant kurdular - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın girişimciler, 'Üreten Kadın, Güçlü Bayburt' sloganıyla stant kurarak, kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çektiler.

Ürettikleri ürünleri satarak başta ev ekonomisine destek olduklarını bildiren kadınlar, üreterek toplumda varlıklarını sürdürme gayreti içinde olacaklarını söylediler. Etkinliğe katılan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise girişimci kadınların kadınlar gününü kutlayarak, belediye olarak her zaman destekçileri olacaklarını ifade etti.

Etkinlik alanındaki kadınlar ürünlerini sergileyerek, satışlarda bulundular. Etkinliğe Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim, Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Ticaret Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT