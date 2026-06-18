Kadın Girişimciler Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Kadın Girişimciler Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti

18.06.2026 17:06
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Yerli ve yabancı kadın girişimcilerin bir araya geldiği zirve, iş dünyasında görünürlüğü artırmayı hedefliyor.

Yerli ve yabancı kadın girişimcileri buluşturan "Zirvenin Ankaları Uluslararası Küresel İş Kadınları Zirvesi" Antalya'da yapıldı.

Kentteki bir otelde Antalya Valiliği himayesinde 15-18 Haziran'da gerçekleştirilen zirvenin organizatörü Tuğba Pekdiri Avcı, AA muhabirine, etkinliğin kadınların iş dünyasında görünürlüğünü artırmak ve uluslararası işbirliklerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Avcı, zirveye 19 ülkeden yaklaşık 500 kadının katıldığını kaydetti.

Etkinlikte tarım, ticaret, lojistik, sağlık, yatırım, spor ve turizm gibi farklı sektörlere yönelik sunumların gerçekleştirildiğini belirten Avcı, alanlarında fark oluşturan kadınları katılımcılarla buluşturduklarını dile getirdi.

Programda sıfırdan başlayarak önemli başarılara ulaşan kadınların hikayelerine yer verdiklerini anlatan Avcı, "Gerçekten güçlü kadınları zirvemizde ağırlamak istedik. Tırnaklarıyla bir şeyleri başarmış kadınların hayat hikayelerini paylaşarak, diğer kadınlara 'Sen de başarabilirsin.' demek istedik. Bu amaçla böyle bir çalışma hazırladık." dedi.

Kadınların küresel ölçekte daha güçlü iş ağları oluşturmasını hedeflediklerini vurgulayan Avcı, "Bir hayalle yola çıktık. Türk kadınlarını dünyadaki diğer iş kadınlarıyla buluşturarak yeni iş modelleri oluşturmayı ve görünür olmalarını sağlamaya çalıştık. Bunu da büyük oranda başardığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Avcı, her kadının içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel bulunduğunu dile getirerek, "Her kadının içinde çok özel bir cevher olduğuna ve çok güçlü olduklarına inanıyorum. Yaşadıkları zorluklar karşısında hiçbir şekilde yılmasınlar, cesaretlerini kaybetmesinler. Çalışmaya ve azmetmeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Antalya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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