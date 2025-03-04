Kadın Girişimcilere Destek: Yeşilyurt'ta Meslek Edindirme Kursları - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilere Destek: Yeşilyurt'ta Meslek Edindirme Kursları

Kadın Girişimcilere Destek: Yeşilyurt\'ta Meslek Edindirme Kursları

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Kent Konseyi'nde düzenlenen meslek edindirme kurslarını ziyaret etti. Kurslar, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyor ve katılımcılara meslek sahibi olma fırsatı sunuyor.

04.03.2025 12:36  Güncelleme: 12:38
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Kent Konseyi'nde düzenlenen meslek edindirme kurslarını ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından açılan ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin desteklediği meslek edindirme ve hobi kursları, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kurslarda kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alarak meslek sahibi olma ve kendi işlerini kurma fırsatı yakalıyor. Ürettikleri el emeği ürünleri satışa sunan kursiyerler, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile birlikte kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceleyerek katılımcılarla sohbet etti. Ürünleri tek tek inceleyen Ölmeztoprak, kadınların emek ve azmiyle ortaya koydukları eserleri takdir ettiğini belirterek, girişimci kadınları tebrik etti.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan ise konsey bünyesinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel projeler, gastronomi alanındaki çalışmalar ve coğrafi işaret tescil belgeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçede sürdürülen kültürel ve sanatsal projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizin dört bir yanında faaliyet gösteren kültür ve sanat merkezlerimizin yanı sıra Kent Konseyimizde açtığımız kurslarla hemşerilerimizin sosyal hayatlarına katkı sunuyoruz. İnsana yatırım en değerli yatırımdır. Hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi bizler için çok önemli" dedi.

Başkan Geçit, ilçede gastronomi alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Kentimizin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak adına çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Kurslarımızın yanı sıra gastronomi alanında da önemli çalışmalara imza atıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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