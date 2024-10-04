Kadın Girişimcilere İGE Teminatlı Kredi Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilere İGE Teminatlı Kredi Fırsatı

Kadın Girişimcilere İGE Teminatlı Kredi Fırsatı

Garanti BBVA, İGE ile işbirliğiyle kadın ihracatçılara 250 milyon TL teminatlı kredi sunacak.

04.10.2024 11:20
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Garanti BBVA ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) işbirliğiyle ihracat yapan işletmelere sahip kadın girişimcilere yönelik İGE teminatlı kredi imkanı sunulacağı duyuruldu.

Garanti BBVA ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) işbirliğiyle ihracat yapan işletmelere sahip kadın girişimcilere yönelik İGE teminatlı kredi imkanı sunulacak. Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA şubeleri aracılığıyla kullandırılacak teminat destekli kredi kapsamında toplam 250 milyon TL'lik kefalet desteği verilecek. 24 aya varan vadelerle kullandırılacak ticari kredinin başvuruları 31 Aralık 2024'e kadar bankanın şubelerinden yapılabilecek.

Kredi paketiyle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Banka olarak, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı sürdürülebilirlik stratejimizin odaklarından olan 'kapsayıcı büyüme" başlığında değerlendiriyoruz. Türkiye'de ilk ve öncü olduğumuz Kadın Girişimci Programı'yla 2006 yılından beri ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak finansal ve finansal olmayan çalışmalar yapıyoruz. Kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerle çözüm ortağı olmaya gayret ediyoruz. İGE teminatıyla işletme sahibi kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz teminat destekli kredi imkanı ile mevcut katkılarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu işbirliğiyle ihracat yapan kadın girişimcileri destekleyerek, yurtdışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomiye katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. İGE güvencesiyle teminat engelini ortadan kaldıran bu kredi fırsatından faydalanması için kadın girişimcileri şubelerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İhracatta Kadını Destekleme Paketi'ne ilişkin İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ise "İGE olarak güçlü özkaynağımızla kalkınmanın ana aktörleri olan ihracatçılara verdiğimiz kefaletler sayesinde bankalarımızın ihracata daha fazla kaynak ayırmasını sağlıyoruz. Kadın ihracatçıların ekonomik kalkınma ve üretime olan katkılarını sürdürülebilir bir biçimde artırmak için desteklenmelerini ayrıca önemsiyoruz. 'İGE - Garanti BBVA İhracatta Kadını Destekleme Paketi' ile ülke ekonomisine değer katan kadın ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırma yolunda attığımız kararlı adımlara bir yenisini ekliyoruz. Banka ile yaptığımız bu iş birliğinin finansmana erişimi kolaylaştırmak, çeşitlendirmek ve ihracatımızı artırmak motivasyonuyla önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilere İGE Teminatlı Kredi Fırsatı - Son Dakika

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