Kadın Kaynakçılara Sertifika

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı (Ümmühan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi) iş birliğinde hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi-Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" kapsamında düzenlenen 56 saatlik kaynakçılık eğitimini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen sertifika törenine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çetkin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu, TOBB KGK Ege Bölge Temsilcisi Mehtap Çahan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Yurtsever ile kursiyerler katıldı.

"Kadınların sanayide güçlü şekilde yer Alacağı yeni bir anlayışı başlatıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, projenin yalnızca bir eğitim çalışması olmadığını, kadın istihdamını ve sanayinin geleceğini şekillendiren önemli bir kalkınma modeli olduğunu belirtti. Şenay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün yalnızca yeni bir eğitim programını tanıtmıyoruz. Aynı zamanda fırsat eşitliğini, nitelikli istihdamı, üretimde verimliliği ve kadınların sanayide daha güçlü yer alacağı yeni bir anlayışı birlikte başlatıyoruz. Güçlü sanayi yalnızca makinelerle değil, yetişmiş insan kaynağıyla büyür. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli şartlarından biri de kadınların ekonomik hayata daha fazla katılmasıdır."

Manisa'nın Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Şenay, özellikle kaynakçılık gibi teknik mesleklerde nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu ihtiyaca çözüm üreten projeler geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Projenin yalnızca teknik eğitimden ibaret olmadığını ifade eden Şenay, eğitim sürecinde kadınların mesleki gelişimlerinin yanı sıra mentörlük, kişisel gelişim, finansal okuryazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki yeterlilik belgelendirme süreçlerinde de desteklendiğini belirtti.

Şenay, projeye katkı sağlayan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu, Elginkan Vakfı, İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerleri tebrik etti.

"Kadınları katma değeri yüksek alanlara taşıyoruz"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, kadınların daha çok hizmet sektöründe yer aldığına dikkat çekerek, hedeflerinin kadınları katma değeri yüksek üretim alanlarına kazandırmak olduğunu söyledi.

Manisa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Aydoğdu, "Sanayide Kadın Eli Projesi"nin sadece Türkiye'de değil uluslararası platformlarda da örnek gösterilen bir çalışma haline geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in de projeye ilgi gösterdiğini ifade eden Aydoğdu, kadınların teknik alanlarda güçlenmesinin Türkiye'nin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Temsilcisi Mehtap Çahan ise konuşmasında, kadınların sanayide daha görünür olduğu, üretime daha güçlü katıldığı ve fırsat eşitliğinin güçlendiği bir geleceğin inşa edildiğini belirtti.

Çahan, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile üretmek isteyen kadınları buluşturan projenin örnek bir model olduğunu vurgulayarak, kadınların üretimin dışında bırakıldığı bir kalkınma anlayışının sürdürülebilir olmayacağını ifade etti.

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Emel Uslu da proje fikrinin sanayinin ihtiyaçları ile kadınların çalışma isteğini bir araya getirme hedefiyle ortaya çıktığını söyledi.

Uslu, projenin ilk aşamasından itibaren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Genel Sekreterliği ve oda personelinin büyük destek verdiğini belirterek, kursa katılarak kaynakçılık mesleğini öğrenen kadınları cesaretlerinden dolayı kutladı.

Konuşmaların ardından, 56 saatlik uygulamalı kaynakçılık eğitimini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Sanayide Kadın Eli - Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" projesiyle kadınların teknik mesleklerde daha fazla yer alması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. - MANİSA