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Ekonomi

Kadın Kooperatifleri İçin Eğitim

Kadın Kooperatifleri İçin Eğitim

Eskişehir'de 20 kadına kooperatifçilik eğitimi verildi, ekonomik bağımsızlık hedeflendi.

22.10.2024 16:13
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Eskişehir'de gerçekleştirilen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 20 kadın için özel bir eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın ise eş faydalanıcı olduğu bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ile hayata geçirildi. Projenin amacı, kadınların istihdam edilebilirliklerini artırarak iş gücüne katılımlarını sağlamak ve kadın kooperatiflerinin gelişimi için elverişli bir ortam oluşturmaktı. Bu kapsamda, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi ile kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanması hedeflendi.

Eğitimin açılışı, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş tarafından yapıldı. Program kapsamında yaptıkları konuşmada Bayrak, kadınların kooperatifçilik yoluyla hem bireysel hem de toplumsal anlamda güçleneceğini vurgularken, Gümüş ise kooperatiflerin kırsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Eğitimde, kooperatifçiliğin temel esasları, kooperatif işletmeciliği, gıda güvenilirliği, iletişim ve işbirliği ile kaynak oluşturma ve proje yazımı gibi konular işlendi. Katılımcılara, bu alanlarda hem teorik bilgi verildi hem de pratik uygulamalar yapıldı. Bu sayede kadınlar, kooperatiflerin etkin şekilde nasıl yönetileceğini öğrenirken aynı zamanda kendi projelerini hayata geçirme konusunda da beceriler kazandılar.

Programın sonunda, katılımcılara Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam tarafından sertifika takdim edildi. Eğitim boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler, kadınların gelecekte kendi kooperatiflerini daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeleri adına önemli bir adım oldu.

Bu proje, Eskişehir'de kadın kooperatifçiliği alanında atılan önemli adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Proje, kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasını sağlarken, Eskişehir'in yerel kalkınma sürecine de katkıda bulunmayı amaçladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Kadın, Son Dakika

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