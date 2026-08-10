Muratpaşa\'da kadın kooperatifleri mağazasından 313 bin liralık satış

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, temmuz ayında bin 278 ürün satışı gerçekleştirdi. Satışlardan elde edilen 313 bin 718 liralık gelir doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı.

Kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açılan mağaza, faaliyetlerine 20 kadın kooperatifiyle başladı. Bugün ise 41 kadın kooperatifinin ürünleri mağazada tüketicilerle buluşuyor.

Gıda ve plaj ürünleri ilgi görüyor

Mağazada en fazla ilgiyi kadınların el emeğiyle hazırladığı doğal gıda ürünleri gördü. Yaz sezonuyla birlikte plaj çantaları ve plaj kıyafetleri de öne çıkan ürünler arasındaki yerini aldı. Toplam bin 278 ürünün satıldığı temmuz ayında elde edilen 313 bin 718 liralık gelir, kadın kooperatiflerine ekonomik katkı sağladı.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatif için ayrı raf alanı oluşturulurken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da ziyaretçilerle buluşuyor.