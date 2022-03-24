Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu - Son Dakika
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Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu

24.03.2022 14:37
Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu

Limak Enerji Uludağ Elektrik, hanelerde ve küçük işletmelerde başlattığı enerji tasarrufu ve verimliliği bilinçlendirmesine Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri ve kadın muhtarlarla devam etti.

Limak Enerji Uludağ Elektrik, hanelerde ve küçük işletmelerde başlattığı enerji tasarrufu ve verimliliği bilinçlendirmesine Kent Konseyi Kadın Meclis üyeleri ve kadın muhtarlarla devam etti.

Enerji Danışmanım Projesiyle vatandaşları bilinçlendirmeye başlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik, enerji tasarruf ve verimliliğini farklı hedef kitlelere yaygınlaştırmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Şirket, tasarrufu aynı zamanda gelecek nesiller için kazanılması gereken bir alışkanlık olarak görerek, bu bilinci aileden başlayıp topluma yayacak en önemli halkalardan biri olan kadınlara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte pandemiden sonra evlerde yükselen elektrik tüketimlerinin nedenleri, hanelerde tasarruf ve verimlilik sağlatacak enerjik ipuçları, enerjiyi verimli kullanmanın aile bütçesinin korunmasındaki önemi gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı. Etkinlikte, muhtarların sorularına da cevap verilirken, bilinçlendirici kitap ve broşürler de dağıtıldı.

Şirket düzenlenen etkinlikle birlikte toplumun kanaat önderleri muhtarların bölgelerindeki mahalle sakinlerine de bu bilgileri aktarmasıyla, tasarruf uygulamalarının daha fazla kişiye ulaşmasını hedefliyor. Her hedef kitleye özel proje yürüten şirketin Enerji Danışmanım Projesi kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evler ve iş yerleri ziyaret edilerek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapılıyor. Ziyaret sırasında elektrikli aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor.

Tüketiciler, şirketin Enerji Danışmanım sayfasına 'www.limakuludag.com.tr' adresi üzerinden de ulaşabiliyor. Vatandaşlar evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini 'kWh' cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyor. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyor. - BURSA

Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu
Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu
Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu
Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu

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Kent Konseyi, Uludağ, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın muhtarlar enerji tasarrufu ve verimliliğini konuştu - Son Dakika


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