Kadın ve Engelli Bireylerin İstihdamı İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında kadın ve engellilerin sosyal ve ekonomik katılımlarının güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, protokol kapsamında hayata geçirilen 'Çalışan Bildirim Sistemi' ile engelli bireylerin istihdamını takip edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 'Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Protokol kapsamında kadınlar ve engelli bireyler için istihdam artırıcı eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunulacak. İş gücü piyasasına uyum sorunlarını çözmek ve nitelikli iş gücü taleplerini karşılamak amacıyla faaliyetler yürütülecek. Engelli bireyler için iş arama becerileri, mülakat teknikleri, mesleki yönlendirme ve işe yerleştirme hizmetleri sağlanacak. Ayrıca protokolün sunduğu hizmetlerden ne istihdamda ne eğitimde olan gençler, kadın konuk evlerinde misafir edilen ve 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti'nden faydalanan kadınlar, çocuk bakım kuruluşlarından ayrılmaya hazırlanan ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklar da istifade edebilecek.

'KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak ve engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok reformu hayata geçirdiklerini belirterek, "Kadın istihdamını teşvik eden projeler ve girişimlerle destek sağlıyor, eğitimden girişimciliğe kadar her alanda kadınların yanlarında olmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini sağlamak ise her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını artırmaya yönelik politikalarımızla, onların sadece bir iş sahibi olmalarını değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamında yer almalarını hedefledik" dedi.

'ENGELLİ MEMUR ATAMASI YAPACAĞIZ'

Her engelli çalışan için aylık 5 bin 7 lira ücret teşvikiyle, bu yıl iş yerlerine 2,6 milyon lira ödeme yaptıklarını kaydeden Bakan Göktaş, 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlandığını söyledi. Bakan Göktaş, "Önümüzdeki aylarda 2022 ve 2024 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız. Özellikle engelli istihdamına yönelik çeşitli programları hayata geçireceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUMUZUN GELECEĞİNE YAPILACAK EN DEĞERLİ YATIRIM'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da engelli çalıştırma yükümlülüğünün İş Kanunu'nda yer aldığını belirterek, "Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü aylık iş gücü çizelgeleri aracılığıyla yapıyoruz. Bu kapsamda, yeni bir düzenleme yaparak bu belgenin İl Müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin, engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, kadınların ve engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak, yeteneklerini değerlendirmek ve istihdam olanaklarını artırmanın sadece bir devlet politikası değil, aynı zamanda toplumun geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.