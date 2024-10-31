Kadınlar İçin Kırsalda İstihdam Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

Kadınlar İçin Kırsalda İstihdam Fırsatları

FAO'nun projesiyle kadınların kırsaldaki istihdamı artırıldı, kooperatifler kurularak destek sağlandı.

31.10.2024 13:49
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütülen "Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi"yle kadınların kırsaldaki istihdam olanakları artırıldı.

"Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi" kapanış etkinliği, Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, çevreye duyarlı ve yenilikçi bir yaklaşımla ilerletmeyi amaçladıklarına işaret ederek, tarım sektöründe güçlü bir gelecek inşa etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Projenin, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ettiğini ve toplumsal dayanışmayı artırdığını aktaran Çolak, "Proje, kırsal topluluklarımızın sosyo-ekonomik gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza da önemli zemin hazırlamıştır. Bu projeyle elde edilen başarılar, işbirliği ve dayanışmanın gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da proje kapsamında kadınların liderliğinde kurulan 13 kooperatifin, Türkiye'nin dört bir yanında tarımsal üretime katkı sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alabilmeleri için onların çok yönlü rollerini destekleyen bir strateji izledik. Kadınlar, bu projede sadece bir hedef grup değil, aynı zamanda kalkınma süreçlerinde aktif liderler haline geldiler. Uygulamalı çiftçi okulları sayesinde modern tarım teknikleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri çiftçilerle buluştu. Ayrıca dijital platformla bu uygulamayı destekleyerek yaklaşık 3 bin çiftçinin verimlilik ve gelir düzeyini artırmasına katkı sağladık. 10 ilde uygulanan hibe programı, gelir getirici fırsatları desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla faydalanıcılara iki farklı türde hibe sundu. Hibe desteğinden faydalananların yüzde 57,5'ini kadınlar oluşturdu. Ayrıca kadın liderliğindeki 5 kooperatif de programdan yararlandı."

Projenin amacı nedir?

Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum Projesi, FAO, Tarım ve Orman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları işbirliğinde, Avrupa Birliği finansmanıyla 2018'den beri yürütülüyor. Proje, başta kadınlar olmak üzere istihdam olanaklarını artırmak amacıyla uygulandı.

Proje sayesinde tarımsal bilgi ve beceriler kazanan faydalanıcılar, kayıtlı istihdama katılarak sosyal güvenlik avantajlarından yararlandı ve kırsal alanlarda ekonomik dayanıklılığın artmasına katkı sağladı. Projeyle Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir, kapsayıcı bir kalkınma modelinin inşa edilmesine katkıda bulunuldu.

Kaynak: AA

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