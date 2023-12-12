Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faydalanıcı; Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' eğitimleri başladı.

Muğla'da başlayan eğitimler 5 gün boyunca devam edecek. Eğitime kadın kooperatifleri ile kooperatiflerdeki kadın ortaklar katılım sağlıyor. Proje ile kadınların istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin artırılması, kadın kooperatiflerinin gelişmesi için elverişli bir ortam sağlanması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilip desteklenerek kadınların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim programının açılışına Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı katılım sağladı. Program açılışında konuşan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Kadının sanatta, siyasete, çalışma hayatında ve aile hayatında başarılı olması için kurumlarımızla ortaya ortak çalışmalar koymaktayız. Kadının her alanda başarılı ve güçlü olması için adım adım ilerliyor, bu eğitimin de bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç konuşmasında, "Toplumun güçlü kılınmasının ancak kadının güçlendirilmesiyle olur. Eğitim sıralarında oturan ve birlikte ortaya başarı hikayeleri koyduğumuz tanıdık kadın simaları var. Bundan mutluluk ve gurur duyduğumu, üretimde kadınla başarının olabileceğini ifade etmek isterim. Bu projenin amacının kadının güçlenmesi adına önemli ölçüde kıymetli olduğunun da altını çizmek isterim. Kadının üretimde ve karar mekanizmalarında söz sahibi olması için Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Yine Bakanlığımızın kooperatifleri derecelendirme çalışması var. Bu derecelendirme çalışmasıyla üretim yapan ve proje üreten kooperatiflerimizin güçlenmesinin önü açılacaktır" dedi.

"Tarımın cinsiyeti yok ancak, kadınlarımız tarımın ve üretimin ana dişlisidir"

İl Müdür Vekili Sevinç konuşmasına, "Tarımın cinsiyeti yok ancak, kadınlarımız tarımın ve üretimin ana dişlisidir. Tarımsal kalkınma kooperatiflerimizde kadın kooperatifi ayırımımız olmasa da kadınlarımızın üretimde olduğu gibi kooperatiflerde ve karar mekanizmalarında aktif rol almasını sağlamak esas amacımızdır. Kadınların üretimde ortaya koyduğu irade ve başarıyı kooperatifçilikte de koyacağından eminim. Kalkınmanın da ancak ve ancak birlikte hareketle, birlikte ortaya konan güç ve iradeyle olacağına olan inancımızla eğitimin hayırlı olmasını diliyor" dedi. - MUĞLA