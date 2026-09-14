Kadirli'de fıstık üreticisi 90-100 lira bekliyor ama tüccar 70 lirada direniyor - Son Dakika
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Kadirli'de fıstık üreticisi 90-100 lira bekliyor ama tüccar 70 lirada direniyor

Kadirli\'de fıstık üreticisi 90-100 lira bekliyor ama tüccar 70 lirada direniyor
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı yapan çiftçiler, maliyetlerin yüzde 100 artması nedeniyle kilosunun 90-100 lira olması gerektiğini söyledi. Ancak tüccarların 3 yıl önceki 70 lira fiyatından "ağızlarını açtıklarını" belirten çiftçiler, bu gidişle fıstık ekimini bırakabileceklerini ifade etti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı yapan çiftçiler artan maliyetler sebebiyle bu yıl yer fıstığının kilosunun 90-100 lira arasında olması gerektiğini ancak tüccarların 3 yıl önceki fiyat olan 70 liradan "ağızlarını açtıklarını" ifade ettiler.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı yapan çiftçiler, girdi maliyetlerinin geçen yıla oranla arttığını, dolayısıyla bu yıl çiftçiyi kilosu 90-100 lira arasındaki fiyatın "kurtarabileceğini" ifade ettiler.

Bir çiftçi şöyle konuştu:

"Üç sene önce 70 liraya verdik, hala tüccarlar 70 liradan ağızlarını açıyorlar, ağız birliği yapıyorlar. Bizim çiftçilerde ağız birliği yok. 90-100 lira arası çiftçiyi kurtarır, çiftçi fazla bir şey beklemiyor bundan. 90-100 lira arası olsa yeter. Maliyetlerimiz geçen seneye göre tabii ki arttı, gübre arttı, mazot arttı, işçilik arttı. Bir işçinin yevmiyesi, tarlada çalışması 3 bin lira. Bunun karı yok bizim için. Çiftçiliği herkes bırakır böyle giderse. Yer fıstığı ekimini de bırakır. Yani zararına niye ekelim ki?"

"3 SENEDEN BERİ FISTIK HASADI ZARAR EDİYOR"

Başka bir çiftçi, "Yer fıstığının kilosunun 90 lira olması lazım. Maliyetler yüksek, yüzde 100 arttı maliyetler. Geçen sene yer fıstığının kilosu 50-55 liraydı. Bu sene 90 lira olmasını bekliyoruz ama yapmadılar. Üç seneden beri fıstık hasadı zarar ediyor. Mazot fiyatları, gübre fiyatları iki katı oldu. Şu anda en düşük fiyatı 90 lira olması lazım" dedi

"MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI"

Bir başka çiftçi Kadirli'de dönümden 400 ile 600 kilogram arasında yer fıstığı alındığını anlatarak, "Geçen sene ile bu senenin arasında çok büyük bir maliyet farkımız var. Güncel olarak mazot 95-96 lirayı buldu, tabii bu da çiftçiye maliyet olarak yansıyor. O nedenle bu sene için yer fıstığının bence kilosunun en az 90-95 lira bandında olması gerekiyor ki çiftçinin de karnı ekmek görsün" şeklinde konuştu.

Diğer bir çiftçi ise "Dönümüne 400 kilo alınıyor şu an. Çiftçi zararda. En kötü ihtimal, kilosu 90-95 liraya gitmesi lazım. Maliyetler yüzde 100 arttı, yakıt olarak 50 liradan 100 liraya çıktı, gübresi, kirası arttı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadirli'de fıstık üreticisi 90-100 lira bekliyor ama tüccar 70 lirada direniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadirli'de fıstık üreticisi 90-100 lira bekliyor ama tüccar 70 lirada direniyor - Son Dakika
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