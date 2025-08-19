KAGİDER Momentum ile Kadın Girişimciler Güçleniyor - Son Dakika
Ekonomi

KAGİDER Momentum ile Kadın Girişimciler Güçleniyor

19.08.2025 15:00
KAGİDER, kadın girişimcileri destekleyen Momentum programının tanıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) tarafından geliştirilen "KAGİDER Momentum: Kadın Girişimci Güçlendirme Programı"nın tanıtım oturumu yapıldı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü, dirençli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir konuma gelmelerini hedefleyen program, 14 Ağustos'ta yapılan tanıtım oturumu ve ilk eğitimiyle başladı.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği tarafından geliştirilen ve 24 ay sürecek olan program, mikro ve küçük ölçekli, dezavantajlı konumdaki kadın liderliğindeki işletmelere yönelik çok boyutlu bir gelişim modeli sunuyor.

Programın dijital eğitimler, birebir mentörlük ve uzman danışmanlık desteklerinin yanı sıra yönetim kurulu simülasyonları, ulusal ve uluslararası ağlara erişim, yatırımcı ve iş ortaklarıyla buluşma etkinlikleri gibi birçok bileşeni bir araya getirerek kadın girişimcilere sürdürülebilir büyüme yolunda stratejik katkılar sunması bekleniyor.

"Destekleyici ve stratejik bir alan sunuyoruz"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu programla ilgili değerlendirmelerde bulunarak KAGİDER olarak uzun yıllardır kadın girişimciliğinin güçlenmesi için çok boyutlu çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Programın bu vizyonun somut bir yansıması olduğuna dikkati çeken Bezircioğlu, "Her kadının potansiyeline ulaşma hakkı vardır ve biz bu potansiyeli açığa çıkaracak güvenli, destekleyici ve stratejik bir alan sunuyoruz. KAGİDER Momentum, yalnızca bir eğitim ya da mentörlük programı değil, değişim yaratmak isteyen kadınlara açık bir davettir. Bu programa katılan her kadın girişimcinin, kendi çevresinde de bir dönüşüm başlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın çevrim içi düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan KAGİDER Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan ise programın taşıdığı vizyonu ve etki potansiyeline ilişkin, "Momentumun anlamı harekettir, ivmedir. Biz inanıyoruz ki, kadın girişimcilerimizin ivmesi arttıkça, toplumumuzun da ekonomik ve sosyal kalkınma hızı artacaktır. Bu programda kadın girişimcilere yalnızca bilgi değil, aynı zamanda cesaret, strateji ve işbirliği ruhu sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAGİDER Momentumun kadınların yalnızca mevcut işlerini büyütmekle kalmayacağını ve liderlik becerilerini geliştirmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve iş dünyasında karar verici konumlara gelmeleri için bir sıçrama tahtası olacağını ifade eden Akdoğan, bugün burada başlayan yolculuğun sadece katılımcı girişimciler için değil, onların dokunacağı binlerce kadın ve topluluk için de bir umut kaynağı olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAGİDER Momentum ile Kadın Girişimciler Güçleniyor - Son Dakika

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: KAGİDER Momentum ile Kadın Girişimciler Güçleniyor - Son Dakika
