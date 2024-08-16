Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretimi Artırıyor

Ekonomi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında çiftçiye yüzde 75 hibeyle dağıtılan 1 milyon Maraş biberi fidesinin buluşturulduğu tarlalarda hasat başladı.

Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde bu destekle yetiştirilen kentin coğrafi işaret belgeli ürünü Maraş biberi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programdaki konuşmada, kent genelinde yıllık 30 bin ton biber hasadı yapılmasını beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın verimli topraklara sahip olduğunu ve coğrafi işaret belgeli birçok ürünü bulunduğunu anlatan Görgel, şöyle konuştu:

"Şehrimiz gerek iklimi gerek doğası gerekse sahip olduğu su kaynaklarıyla birbirinden önemli coğrafi ürünlere sahip. Hasadını yaptığımız Maraş biberi de şehrimizin sahip olduğu 30 coğrafi işaretli üründen biri. Maraş biberi 13 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton yıllık üretime sahip. İşlenmemiş biberin yüzde 10'unu karşılayan şehrimizde bu yılki üretim miktarına bakıldığında ülkemizde yüzde 15 üretim hacmine kavuşacağı öngörülmektedir. 500'den fazla çiftçimiz Maraş biberinin üretimini yapmakta."

Maraş biberi yetiştiriciliğinin çoğaltılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 1 milyon fidenin yüzde 75 hibeyle çiftçilere verildiğini hatırlatan Görgel, Maraş biberinin pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında 66 firmanın faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Görgel, 2023 yılında 800 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bunu daha yukarı taşımak için çiftçiye desteklerini devam ettireceklerini söyledi. Görgel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Suudi Arabistan ve Almanya'ya yaklaşık 800 bin dolarlık Maraş biberi ihracatı gerçekleşmişti. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hem coğrafi işaretli ürün sayısını hem de bu ürünlerimizin payını ve katma değerini artırmak amacıyla daha fazla gayret göstereceğiz. Çiftçimize sağlayacağımız desteklerle şehrimizin üretim potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı bir hasat dönemi, bol kazanç diliyorum. Emekçilerimizin ellerine emeklerine sağlık."

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ile ilgililer katıldı.