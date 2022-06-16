Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında "acı biber" krizi! "İslahiye biberi değil Maraş biberi" - Son Dakika
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Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında "acı biber" krizi! "İslahiye biberi değil Maraş biberi"

16.06.2022 13:01
Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında "acı biber" krizi! "İslahiye biberi değil Maraş biberi"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent ve Marka Kurumunca "İslahiye biberi" coğrafi işaretiyle tescillenen bibere itiraz etti. Biberin "Maraş biberi" olduğu öne sürülürken, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsası yargı önünde karşı karşıya geldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, kuzeyde Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde İslahiye'den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında bayrak kırmızısı renginde ve orta derecede acı olan bibere, Gaziantep Ticaret Borsasının başvurusu üzerine "İslahiye biberi" coğrafi işareti verdi.

COĞRAFİ İŞARETİN İPTALİ TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Ancak kurumun isot, acı pul biber ve acı toz biber de üretilen biberi 5 Ocak 2022'de "İslahiye biberi" olarak tescillemesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi. Bu biberin "Maraş biberi" olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, "İslahiye biberi" coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı. Davanın ön inceleme duruşması, Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görüldü.

SÖZ KONUSU BİBERİN "MARAŞ BİBERİ" OLDUĞU İDDİASI

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın avukatlarından Muharrem Doba, dava konusu biberin "Maraş biberi" olduğunu iddia etti. Maraş biberinin yetiştiği 5 il bulunduğunu anlatan Doba, "Hepsinin biberinin ufak farklılıkları bulunabilir. Hepsi için başvurulursa, marka patentin anlamı kalmaz" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Gaziantep Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatları ise davanın reddini istedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İSLAHİYE BİBERİNDEN 3 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLİYOR

Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfasında yer alan bilgilere göre, orta derecede acılığı olan "İslahiye biberi", sıcak iklimi seviyor. Nisan ve mayısta tohum ve fide hazırlıkları yapılan biberin yetiştirilmesi için don olayı ve aşırı soğuk havadan korunması gerekiyor. Yetiştirildiği bölgedeki rüzgar hızı, yayılımı, nem ve yağış miktarı biberin karakteristik özelliğini belirliyor. İslahiye biberinden isot, acı pul biber ve acı toz biber üretiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında 'acı biber' krizi! 'İslahiye biberi değil Maraş biberi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında "acı biber" krizi! "İslahiye biberi değil Maraş biberi" - Son Dakika
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