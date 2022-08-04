Elbistan'da ilk kez ekilen kimyonun hasadı yapıldı - Son Dakika
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Elbistan'da ilk kez ekilen kimyonun hasadı yapıldı

04.08.2022 15:03
Elbistan'da ilk kez ekilen kimyonun hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilk kez deneme ekimi yapılan kimyonun hasadı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilk kez deneme ekimi yapılan kimyonun hasadı gerçekleştirildi.

Anavatanı Hindistan olan ve Türk mutfağında özellikle et yemekleri ile kebapların vazgeçilmezi kimyon, Elbistan'a bağlı Kalaycık Mahallesi'nin Tekepınar mezrasında İzmir merkezli bir gıda firması aracılığı ile ekildi.

Mezrada uzun yıllardır çiftçilik yapan Ayhan Erdoğan'a ait 150 dekar alanda ekilen kimyon, 4 aylık bir sürenin ardından biçerdöver yardımıyla hasat edildi. İşçiler tarafından toplanan kimyon, yığınlar haline getirildikten sonra biçerdövere atıldı. Organik olarak yetiştirilen kimyonun zayi olmaması için de branda ile önlem alındı.

Hasat sonrasında değerlendirme yapan çiftçi Ayhan Erdoğan, verimin gelecek adına ümit vaat ettiğini söyledi.

2 tona yakın bir ürün aldıklarını söyleyen Erdoğan, tarlanın ekime hazırlanış süreci ve hava şartlarının rekolteyi etkilediğine dikkati çekti.

Yaklaşık 250 kilogram tohum kullandıklarını anımsatan Erdoğan, "Kimyon yetiştiriciliğinde ekim aşamasının önemini görmüş olduk. Biz, ilkbaharda sürüm yapıp kimyonun ektik. Yaklaşık 250 kilogram tohum kullandık. Şuan 2 tona yakın bir verim aldık. Firma yetkilileri ile görüştüğümüzde ilk deneme için gayet olumlu bir rekolte olduğunu dile getirdiler. Seneye de aynı şekilde başka bir tarlamızda bunu devam ettireceğiz. Çünkü kimyon ekilen tarlaya 5 yıl boyunca tekrar ekim yapılmıyor. Bu kez, sonbahardan tarlamızı sürüp ekime hazır hale getireceğiz. Kimyon, daha önceden ekilmediği için devlet desteği verilen ürünler arasında yer almıyor. Elbistan, bu noktada destekleme içine alınırsa ekim alanı çoğalabilir" dedi.

Erdoğan, ürünün, sözleşme doğrultusunda İzmir'deki firmaya gönderileceğini de sözlerine ekledi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elbistan'da ilk kez ekilen kimyonun hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elbistan'da ilk kez ekilen kimyonun hasadı yapıldı - Son Dakika
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